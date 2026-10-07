Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ khảo sát, lấy ý kiến tham gia các dự án luật

Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Bích Ngọc - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến những điểm mới, vấn đề cần quan tâm trong các dự thảo luật: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Chứng khoán; Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Đây là các dự án luật có phạm vi tác động lớn, liên quan trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện các dự án luật; đồng thời kiến nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đảm bảo tính khả thi khi tổ chức thực hiện tại địa phương.

Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương phát biểu tại hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương đã kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh đề xuất với các cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của nhà trường; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tối thiểu của cơ sở giáo dục đại học; đầu tư xây dựng Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; tạo điều kiện để nhà trường tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị.

Việc lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan có ý nghĩa quan trọng, giúp cơ quan soạn thảo nhận diện đầy đủ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Qua đó, góp phần bảo đảm các dự án luật khi được ban hành có tính đồng bộ, khả thi và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.