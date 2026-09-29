Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tiếp xúc cử tri xã Yên Mô trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch tiếp xúc cử tri xã Yên Mô.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Yên Mô.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở du lịch Bùi Văn Mạnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Giám đốc Sở du lịch Bùi Văn Mạnh thông tin nội dung chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội XVI.

Đại diện cử tri đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, nông nghiệp.

Cụ thể, cử tri kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội cho đối tượng không chuyên trách ở thôn theo hướng giảm tỷ lệ cá nhân phải đóng hoặc tăng mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, giúp nâng cao thu nhập thực lĩnh và bảo đảm cuộc sống cho cán bộ cơ sở, để lực lượng này yên tâm công tác và gắn bó lâu dài.

Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện chế độ sinh hoạt, hội họp cho giáo viên mầm non; hướng dẫn cụ thể cho nhà trường để thực hiện bố trí lịch nghỉ hè của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đảm bảo đầy đủ, linh hoạt và đúng quy định tại Thông tư 11/2026/TT-BGDĐT ngày 4/3/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời, quan tâm đội ngũ nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non được ký hợp đồng và hưởng lương từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Đề nghị cơ quan các cấp có liên quan quan tâm cho sửa đổi quy định tại Công văn số 64/BNV-CCVC ngày 5/1/2024 của Bộ Nội vụ, khi giáo viên mầm non đủ điều kiện xét thăng hạng có cơ hội để được nâng hạng và hưởng mức lương xứng đáng với công lao và sự cống hiến.

Đại diện cử tri xã Yên Mô nêu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, cho phép giải quyết tinh giản biên chế ngay đối với nhân viên hỗ trợ, phục vụ sau sắp xếp đã đủ điều kiện theo quy định và có nguyện vọng tinh giản, không nhất thiết phải tiếp tục bố trí, đào tạo, bồi dưỡng trong thời hạn 3 năm nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động, đồng thời sử dụng hiệu quả đội ngũ và nguồn nhân lực sau sắp xếp.

Kiến nghị các cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế và siết chặt quản lý, tăng cường cơ chế quản lý, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và chế tài xử phạt vi phạm trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

Triển khai các giải pháp, chính sách bình ổn giá vật tư nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật canh tác nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ nhằm giúp nông dân giảm tối đa chi phí phụ thuộc vào hóa chất. Có chính sách định hướng và kết nối vĩ mô; ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sinh học trên phạm vi cả nước.

Lãnh đạo Sở Nội vụ giải đáp, làm rõ các vấn đề cử tri đã nêu thuộc thẩm quyền

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường giải đáp, làm rõ các vấn đề cử tri đã nêu thuộc thẩm quyền.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã giải đáp, làm rõ các vấn đề cử tri đã nêu thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 8 điểm tiếp xúc cử tri trong 4 ngày tại các địa phương để trực tiếp lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân. Qua đó, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, báo cáo với Quốc hội theo quy định.

Đồng chí đã ghi nhận một số kết quả nổi bật đã đạt được của xã Yên Mô trong 9 tháng qua, nhất là các nhiệm vụ về thu ngân sách, phát triển đảng viên; đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho xã Yên Mô thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2026. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Mai Văn Tuất nhấn mạnh: Trong 3 tháng cuối năm, xã Yên Mô cần tiếp tục tăng tốc, bứt phá; rà soát các nhiệm vụ trong năm, tập trung vào các nhiệm vụ chưa hoàn thành; trong đó, đặc biệt tập trung vào các tiêu chí để phấn đấu xã lên phường.

Đồng thời, xã cần duy trì, phát huy thế mạnh về kinh tế nông nghiệp và truyền thống văn hóa; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều mô hình điển hình được nhân rộng; tập trung làm tốt, đạt kết quả rõ nét một số nhiệm vụ để tiếp tục kế thừa truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.