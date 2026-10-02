Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Sơn

Tham dự cuộc tiếp xúc có các đại biểu Quốc hội: Phạm Phú Bình – Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Thái Thị An Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phan Thị Nguyệt Thu – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Cùng dự có đại diện các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường và lãnh đạo địa phương.

Các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: Hồ Thủy

Tại hội nghị, đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu đã báo cáo tới cử tri dự kiến nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các dự án luật, dự thảo nghị quyết dự kiến được xem xét, thông qua; các nội dung về kinh tế - xã hội và những nội dung quan trọng khác.

Đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thủy

Cử tri xã Quỳnh Sơn bày tỏ sự quan tâm, đồng tình cao với các nội dung báo cáo, đồng thời thẳng thắn phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở.

Đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội báo cáo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hội nghị đã ghi nhận 12 lượt ý kiến của cử tri, tập trung vào các nhóm vấn đề thiết thực. Nổi bật là đề nghị Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, hệ thống mương, đường nội đồng; có giải pháp về kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Về lĩnh vực tổ chức bộ máy, cử tri đề nghị xem xét chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ cấp xã và cấp thôn, xóm. Một số cử tri kiến nghị việc sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường trong xã đã xuống cấp và đẩy nhanh đầu tư các cụm công nghiệp.

Cử tri xã Quỳnh Sơn kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Hồ Thủy

Tại cuộc tiếp xúc, đại diện các sở, ngành và lãnh đạo địa phương đã trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri. Ảnh: Hồ Thủy

Thay mặt các đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Thái Thị An Chung trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu nghiêm túc, tổng hợp đầy đủ các nội dung chuyển tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết và sớm phản hồi tới cử tri.

Cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra trong không khí thẳng thắn, xây dựng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước, đồng thời tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri và Nhân dân địa phương.