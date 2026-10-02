Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Diễn Châu

Tham gia cuộc tiếp xúc còn có đại diện sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Về phía địa phương có đồng chí Hà Xuân Quang – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cùng lãnh đạo và cử tri xã Diễn Châu.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại cuộc tiếp xúc Thiếu tướng Lương Đình Hưng – Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam đã báo cáo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, thông tin một số nội dung quan trọng, trong đó có các dự án luật, các vấn đề kinh tế - xã hội dự kiến xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng – Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam và ông Trần Nhật Minh - đại biểu Quốc hội chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc tiếp xúc

Cử tri xã Diễn Châu cũng đã có 12 ý kiến liên quan đến vấn đề đất đai, chế độ, chính sách, hoạt động của các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các ý kiến cử tri liên quan đến vấn đề giao thông, thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, khai thác thủy sản của ngư dân, tội phạm không gian mạng…

Thiếu tướng Lương Đình Hưng - Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam báo cáo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI,

Trong đó, 8 nội dung liên quan đến địa phương cũng đã được lãnh đạo xã giải trình, một số nội dung liên quan đến đất sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ ngư dân khai thác trên biển cũng được đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường giải trình cụ thể.

Ông Thái Bá Tranh, cử tri xóm Quang Minh đề nghị quan tâm chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác trên biển.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường giải trình các nội dung liên quan.

Ông Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh cũng đã giải trình kiến nghị cử tri về hành vi tội phạm trên không gian mạng. Tại Kỳ họp lần 2, Quốc hội sẽ bổ sung nhiều hành vi tội phạm trên không gian mạng khác cho phù hợp với thực tiễn. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu và sẽ kiến nghị lên Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục có chính sách quan tâm xem xét chính sách hỗ trợ cho ngư dân tai nạn trên biển, tạo điều kiện cho nhân dân khai thác.

Liên quan đến chế độ phụ cấp cho các hội quần chúng, dân quân tự vệ, hội thanh niên xung phong, hiện tại Chính phủ đang nghiên cứu để ban hành các văn bản liên quan, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu và chuyển lên cơ quan có thẩm quyền sớm có trả lời đến cử tri.