Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Bạch Ngọc

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị.

Tại cuộc làm việc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình làm việc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tại hội nghị các cử tri đã có 9 lượt ý kiến, kiến nghị tập trung vào một số nhóm vấn đề trọng tâm như: Khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, giá vật tư nông nghiệp tăng cao nhưng giá cả các sản phẩm nông nghiệp lại xuống thấp, dẫn tới tình trạng người nông dân không mặn mà với làm ruộng, đề nghị cấp trên cần có các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân trong sản xuất. Tình trạng xe chở vật liệu quá khổ, quá tải lưu thông với tốc độ cao gây mất an toàn giao thông và làm hư hỏng các tuyến giao thông trên địa bàn xã Bạch Ngọc.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình làm việc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Các cử tri cũng băn khoăn khó khăn của đội ngũ cán bộ xóm, sau khi sáp nhập xóm, địa bàn rộng, hội viên và nhân dân đông, đề nghị cần có cấp phó các chi đoàn, chi hội. Nhà nước cần quan tâm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho những người từng tham gia quân đội nhưng nay tuổi già không có chế độ gì. Viên chức các trung tâm cung ứng dịch vụ công xã hiện nay số lượng con người ít nhưng công việc trải dài trên nhiều lĩnh vực, công việc khó khăn, vất vả nhưng không có phụ cấp. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm, xem xét để viên chức có phụ cấp, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc...

Cử tri xã Bạch Ngọc phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại cuộc tiếp xúc, đại diện lãnh đạo xã Bạch Ngọc và các sở, ngành cấp tỉnh đã tiếp thu, giải trình và làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Nguyễn Sỹ Hội đã tiếp thu, giải đáp một số kiến nghị của cử tri; đồng thời nhấn mạnh, đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.