Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý vào 8 dự án luật trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Đồng chí Sùng A Lềnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan.

Quang cảnh hội nghị.

Nội dung lấy ý kiến tham gia vào 8 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Y tế và các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các nhóm nội dung liên quan đến các chương, điều, khoản của các dự án luật sửa đổi trình tại Kỳ họp thứ 2.

Cụ thể, đối với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các đại biểu cho ý kiến về việc kiểm tra, giám sát của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng; việc thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc; các quy định về thực hiện dân chủ trên nền tảng số, bảo đảm thuận lợi, minh bạch, không hạn chế quyền tham gia của người dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, các đại biểu đề nghị sửa đổi, bổ sung tại Điều 1, trong đó lưu ý khoản 1 về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là người hoạt động không chuyên trách, người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số…

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, có ý kiến tham gia vào các nội dung sửa đổi tại Điều 1, khoản 3 về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và trách nhiệm của chủ thể trong tổ chức thực hiện, nhất là đối với người sử dụng lao động và người lao động…

Đối với Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), các đại biểu cho rằng, đây là dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, dự thảo gồm 9 chương, 74 điều. Do đó, các đại biểu góp ý vào một số nội dung liên quan về hệ thống thông tin, dữ liệu và truy xuất nguồn gốc; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; các biện pháp quản lý, phân tích nguy cơ, kiểm tra, xử lý sự cố, thu hồi, hậu kiểm; phân cấp, phân quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước, bảo đảm quy định rõ ràng, khả thi, phù hợp thực tiễn.

Các đại biểu góp ý về nội dung các dự án luật.

Đối với Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), dự thảo gồm 7 chương, 39 điều. Đây là dự án luật có liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền trẻ em, tính mạng, sức khỏe, thân thể và nhân phẩm của cá nhân. Các đại biểu tham gia góp ý vào Điều 4 và Điều 9 - 11 về nguyên tắc, đăng ký hiến, nhất là giá trị pháp lý của nguyện vọng hiến và mối quan hệ giữa ý nguyện của người hiến với sự đồng thuận của gia đình. Đối với Chương V - VI (Điều 30 - 37), quan tâm việc hiến, lấy xác; thông tin, truyền thông, hệ thống thông tin, nguồn lực, chi phí và quyền lợi của người hiến, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, minh bạch, bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích của người hiến và người được ghép.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế gồm 8 điều, sửa đổi, bổ sung 6 luật. Các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát kỹ tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của từng dự thảo với hệ thống pháp luật.

Các đại biểu cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát đồng bộ giữa các dự án luật và các luật có liên quan, nhất là Bộ luật Lao động, Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động; tránh trường hợp sửa đổi một luật để giải quyết vướng mắc nhưng làm phát sinh cách hiểu hoặc thủ tục mới ở luật khác.

Các đại biểu tham gia góp ý vào các dự án luật.

Đối với các nội dung phân cấp, phân quyền trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đề nghị quy định rõ 4 yếu tố: Cơ quan có thẩm quyền; phạm vi thẩm quyền; trách nhiệm phối hợp; chế độ kiểm tra, giám sát và báo cáo.

Các đại biểu cũng thống nhất cho rằng, cần hạn chế quy định chung chung dẫn đến phải tiếp tục xin ý kiến hoặc chuyển nhiệm vụ cơ học xuống cấp xã.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị quan tâm đến điều kiện thực thi tại các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi nguồn nhân lực chuyên môn, kinh phí và hạ tầng số còn hạn chế; các quy định cần có tính khả thi và có hướng dẫn, nguồn lực phù hợp để tổ chức thực hiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sùng A Lềnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc và những ý kiến tâm huyết của các đại biểu.

Đồng chí nhấn mạnh, các ý kiến cơ bản bám sát nội dung từng dự thảo luật; tập trung phân tích những vấn đề còn bất cập, chưa rõ hoặc có thể phát sinh khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện tại địa phương. Đây là những căn cứ thực tiễn quan trọng để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp và tham gia ý kiến tại kỳ họp.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sùng A Lềnh phát biểu tại hội nghị.

Để tiếp tục góp ý, hoàn thiện các dự án luật theo hướng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật; phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và các nhóm yếu thế; đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, nguồn lực và các điều kiện bảo đảm thi hành pháp luật, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sùng A Lềnh đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu kỹ các dự thảo luật, tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn và đề xuất phương án xử lý cụ thể, có cơ sở, nhất là các dự án luật thuộc lĩnh vực phụ trách; kịp thời đề xuất, kiến nghị, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

Đồng thời, tiếp tục duy trì việc phối hợp, trao đổi thông tin với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật, nếu có tác động lớn hoặc cần tháo gỡ bằng quy định của luật, đề nghị kịp thời phản ánh để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu, tổng hợp và kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.