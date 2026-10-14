Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến đối với các dự án luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Các ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri theo chuyên đề lấy ý kiến đối với các dự án luật thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch

Tại hội nghị, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL đã báo cáo kết quả thi hành các luật thuộc nhóm lĩnh vực VHTT&DL trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Theo đó, việc thi hành Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Điện ảnh, Luật Thư viện, Luật Di sản văn hóa và Luật Báo chí trên địa bàn tỉnh thời gian qua được quan tâm triển khai, gắn với thực tiễn địa phương.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật từng bước được tăng cường; các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, phát triển du lịch, chiếu phim, phục vụ đọc sách và bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được duy trì. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, khai thác tiềm năng du lịch, quảng bá hình ảnh Xứ Lạng, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc và thúc đẩy phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Trong chương trình, các đại biểu, cử tri đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các dự án luật sửa đổi, bổ sung và ban hành mới thuộc lĩnh vực VHTT&DL gồm: Luật Thể dục, thể thao; Luật Du lịch; Luật Điện ảnh; Luật Thư viện; Luật Di sản văn hóa; Luật Quảng cáo, Luật Báo chí và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Trong đó, tập trung vào một số nội dung: phát triển công nghiệp văn hóa; chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm văn hóa; quy định xác nhận di tích xuống cấp; thẩm quyền quản lý di tích ở cấp cơ sở; quản lý di sản khảo cổ hang động; chính sách phát triển du lịch cộng đồng; hoạt động của các doanh nghiệp lữ hành...

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm

Sau khi nghe ý kiến của cử tri, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ngành liên quan đã tiếp thu, trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo của lãnh đạo các đơn vị, phòng chuyên môn trong việc đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, sát với thực tiễn vào các dự án luật trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các ý kiến đóng góp, tập trung tháo gỡ những vướng mắc, bất cập từ thực tế; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn tổng hợp, hoàn thiện các ý kiến góp ý, kịp thời phản ánh qua Văn phòng Đoàn ĐBQH để Đoàn ĐBQH tổng hợp, nghiên cứu và phản ánh với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xem xét, hoàn thiện các dự án luật.