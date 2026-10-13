Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến đối với các dự án luật thuộc lĩnh vực nội vụ

Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện các bộ luật, luật thuộc nhóm lĩnh vực nội vụ, lao động, việc làm, bình đẳng giới, lưu trữ và thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, công tác triển khai thi hành pháp luật trong các lĩnh vực lao động, việc làm, bình đẳng giới, lưu trữ, an toàn, vệ sinh lao động, hoạt động chữ thập đỏ và thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, xã, phường quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tương đối đồng bộ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Trong chương trình, các đại biểu, cử tri đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các dự án luật thuộc lĩnh vực nội vụ gồm: Bộ luật Lao động; Luật Việc làm; Luật Lưu trữ; Luật Bình đẳng giới; Luật Hoạt động chữ thập đỏ; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó tập trung vào một số nội dung: thực hiện dân chủ trên môi trường số; bảo đảm công khai, minh bạch đối với nguồn lực phục vụ hoạt động nhân đạo; khó khăn, bất cập trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; phân cấp điều tra tai nạn lao động; quy định thể thức, kỹ thuật trình bày, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật số hóa tài liệu lưu trữ; quy định về việc khám sức khỏe và bố trí phù hợp việc làm đối với sức khỏe của người lao động...

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm

Sau khi nghe ý kiến của các cử tri, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ngành liên quan đã tiếp thu, trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời thông tin, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của cử tri vào các dự án luật. Các ý kiến đều xuất phát từ thực tiễn công tác, tập trung làm rõ những bất cập, khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện các dự án luật.

Đồng chí đề nghị, Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp các ý kiến góp ý bảo đảm chính xác, chất lượng, đúng trọng tâm.

Đồng chí khẳng định, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tổng hợp, nghiên cứu và phản ánh với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xem xét, hoàn thiện các dự án luật.