Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai thảo luận các dự án luật về hình sự

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai chủ trì thảo luận tổ.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai chủ trì thảo luận tổ.

Tham gia thảo luận, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tập trung phân tích những nội dung cần sửa đổi, bổ sung từ thực tiễn, góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham gia thảo luận tại tổ.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại phiên thảo luận tổ.

Theo chương trình, ngày mai (20/10), các đại biểu tiếp tục thảo luận ở tổ về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) và một số nội dung quan trọng khác.