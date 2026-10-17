Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham gia góp ý hoàn thiện các dự án luật về kinh tế, tài chính

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì thảo luận tại tổ 15 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai chủ trì thảo luận tại tổ 15.

Tham gia thảo luận tổ, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, tập trung vào việc hoàn thiện các quy định pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, khả thi, minh bạch và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Góp ý đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đánh giá cao những nội dung sửa đổi theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, đáp ứng yêu cầu quản lý và hội nhập quốc tế.

Đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai phát biểu thảo luận tại tổ.

Đối với quy định về tiêu chuẩn cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán, đại biểu Sùng A Lềnh cho rằng việc bổ sung yêu cầu về năng lực chuyên môn và chứng chỉ là cần thiết. Tuy nhiên, dự thảo cần làm rõ hơn các nguyên tắc đánh giá năng lực, cấp chứng chỉ và cơ chế công nhận chứng chỉ, kết quả đánh giá năng lực nghề nghiệp, tạo điều kiện phát huy nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, đại biểu cũng tham gia ý kiến đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới vào Việt Nam và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại phiên thảo luận tổ.

Đối với Dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu Sùng A Lềnh tập trung góp ý về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững và quy định về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững

Bên cạnh đó, cần quy định cụ thể mức hỗ trợ, thời hạn hỗ trợ và cơ chế đánh giá kết quả đối với từng nhóm nội dung, bảo đảm việc phân bổ nguồn lực phù hợp với mục tiêu chính sách và khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ. Việc đánh giá cần gắn với kết quả thực tế mà doanh nghiệp đạt được sau hỗ trợ, tránh chỉ tập trung vào việc hoàn thành thủ tục hoặc là sử dụng kinh phí. Qua đó bảo đảm chính sách hỗ trợ có trọng tâm, hạn chế dàn trải, khuyến khích doanh nghiệp chủ động đầu tư đổi mới công nghệ và thực hiện chuyển đổi xanh và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững.

Tham gia ý kiến đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, đại biểu Tráng A Dương bày tỏ sự nhất trí với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cũng như báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ; đồng thời đề xuất một số nội dung nhằm nâng cao tính minh bạch, an toàn và ổn định của thị trường chứng khoán.

Đại biểu Tráng A Dương tham gia ý kiến đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Đối với quy định về người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, đại biểu Tráng A Dương đề nghị bổ sung nội dung xác định rõ việc bố trí, sử dụng người có chứng chỉ hành nghề phải phù hợp với phạm vi hành nghề và quy định của pháp luật có liên quan.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại phiên thảo luận tổ.

Liên quan đến quy định công bố thông tin khi chào bán chứng khoán ra công chúng, đại biểu Tráng A Dương đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, điều chỉnh câu chữ theo hướng rõ ràng, thống nhất và thuận lợi trong quá trình áp dụng. Đại biểu cũng đặc biệt quan tâm đến các điều khoản chuyển tiếp khi luật có hiệu lực. Theo đó, đề nghị Chính phủ rà soát kỹ các quy định nhằm bảo đảm hoạt động của thị trường chứng khoán diễn ra liên tục, ổn định, không phát sinh khoảng trống pháp lý ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân.