Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI và góp ý hoàn thiện dự án Luật Bưu chính (sửa đổi)

Các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật Bưu chính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường bưu chính trong bối cảnh chuyển đổi số, thương mại điện tử ngày càng phát triển.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham dự Kỳ họp.

Đại biểu Sùng A Lềnh đề nghị làm rõ cơ chế tài chính và phân định trách nhiệm ngân sách đối với hoạt động bưu chính công ích, bảo đảm thống nhất giữa các quy định về nguồn kinh phí tại Điều 4 và Điều 28 của dự thảo Luật.

Theo đại biểu, cần xác định rõ nhiệm vụ sử dụng ngân sách Trung ương, nhiệm vụ thuộc ngân sách địa phương; đồng thời quy định cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với địa bàn khó khăn. Việc giao nhiệm vụ phải gắn với trách nhiệm bảo đảm nguồn kinh phí, tạo căn cứ để địa phương và doanh nghiệp chủ động tổ chức thực hiện.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì thảo luận tổ.

Đối với dịch vụ bưu chính phổ cập, đại biểu cho rằng, quy mô mạng lưới và mức hỗ trợ cần được xác định trên cơ sở điều kiện địa lý, mật độ dân cư, khoảng cách tiếp cận, tần suất phục vụ, nhu cầu và chất lượng dịch vụ. Tại các địa bàn miền núi, biên giới, dân cư phân tán, giao thông khó khăn, việc tính toán mức hỗ trợ cần tính đến chi phí thực tế và khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng điểm phục vụ.

Đại biểu Sùng A Lềnh phát biểu thảo luận tổ.

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ cơ chế xác định giá, mức thu và phương thức bù đắp chi phí cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, bảo đảm người dân được sử dụng dịch vụ với mức giá phù hợp, doanh nghiệp có điều kiện duy trì chất lượng phục vụ ổn định.

Ưu tiên người dân vùng khó khăn tiếp cận dịch vụ số, đại biểu Tráng A Dương đề nghị bổ sung vào khoản 2 Điều 4 của dự thảo nội dung đặc biệt quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế. Đại biểu cũng đề nghị thống nhất thuật ngữ trong dự thảo, thay cụm từ “vùng sâu, vùng xa” bằng “vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo”, bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. Đối với quy định về phục vụ đa năng trên mạng bưu chính công cộng, đại biểu cho rằng cần có chính sách khuyến khích, ưu tiên phát triển các điểm phục vụ đa năng tại những địa bàn này, phát huy hiệu quả hoạt động của các điểm bưu điện văn hóa xã, đưa dịch vụ công và dịch vụ số đến gần người dân hơn.

Đại biểu Tráng A Dương cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung vào Điều 40 quy định về thử nghiệm có kiểm soát các mô hình ứng dụng công nghệ nhằm mở rộng khả năng cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Qua đó, góp phần khắc phục hạn chế về hạ tầng, khoảng cách địa lý, thúc đẩy chuyển đổi số và bảo đảm công bằng trong tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Đại biểu Tráng A Dương thảo luận tại tổ.

Góp ý hoàn thiện quản lý dữ liệu, nâng cao hiệu quả giám sát, đại biểu Phạm Thị Phương tập trung vào hai nhóm vấn đề: phân định trách nhiệm quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương; hoàn thiện quy định về dữ liệu và truy vết bưu gửi. Đại biểu nhận định, Điều 48 và Điều 49 có những nội dung liên quan đến quản lý thị trường, dữ liệu, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Đại biểu Phạm Thị Phương tham gia thảo luận tổ.

Vì vậy, cần làm rõ phạm vi trách nhiệm của từng cấp, nhất là đối với hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính liên tỉnh, tránh kiểm tra trùng lặp hoặc bỏ sót trách nhiệm quản lý. Đại biểu đề nghị xác định rõ nội dung quản lý thống nhất ở Trung ương, trách nhiệm quản lý trên địa bàn của UBND cấp tỉnh và cơ chế phối hợp khi vụ việc liên quan đến nhiều địa phương. Việc phân cấp phải gắn với nguồn lực, nhân lực và các điều kiện bảo đảm thực hiện.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại thảo luận tổ.

Đối với cơ sở dữ liệu bưu chính tại địa phương, cần tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Trung ương và địa phương, tận dụng hệ thống thông tin dùng chung, kế thừa dữ liệu hiện có để tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) theo hướng đồng bộ, khả thi, phù hợp thực tiễn, góp phần phát triển ngành bưu chính và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.