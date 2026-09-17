Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tập huấn ứng dụng AI, đẩy mạnh chuyển đổi số

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn khai thác, sử dụng ứng dụng Quốc hội số (App Quốc hội 2.0). Đây là bước đi cụ thể nhằm chuẩn hóa quy trình tiếp cận, khai thác văn kiện và tăng cường hiệu quả điều hành trên môi trường số.

Theo đó, ứng dụng Quốc hội số được phát triển đồng bộ trên các thiết bị di động cá nhân (hệ điều hành iOS và Android), kết nối qua email công vụ do Văn phòng Quốc hội cấp hoặc tài khoản định danh một lần (SSO) tích hợp mã xác thực Google Authenticator để bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Thông qua nền tảng Quốc hội 2.0, các đại biểu có thể tra cứu nhanh hệ thống văn kiện, dự án luật, nghị quyết, kế hoạch giám sát qua từng kỳ họp. Nền tảng được tích hợp nhiều tiện ích hiện đại như: tìm kiếm bằng giọng nói, chuyển đổi văn bản sang âm thanh, tóm tắt nội dung và hỏi đáp tự động thông qua trí tuệ nhân tạo (AI); hỗ trợ ghi chú trực tiếp bằng bút cảm ứng, tô màu văn bản, ghim tài liệu để so sánh, đối chiếu và lưu trữ vào thư viện cá nhân.

Các đại biểu được hướng dẫn khai thác và sử dụng ứng dụng Quốc hội số (App Quốc hội 2.0).

Giao diện ứng dụng Quốc hội số (App Quốc hội 2.0).

Đặc biệt, ứng dụng hỗ trợ hiệu quả công tác điều hành và hoạt động của đại biểu tại nghị trường với nhiều tiện ích như theo dõi chương trình làm việc chi tiết theo từng khung giờ, tra cứu sơ đồ vị trí chỗ ngồi và tham gia họp trực tuyến (Meeting Online).

Tại các phiên họp ở hội trường, đại biểu có thể chủ động đăng ký phát biểu, tranh luận, chất vấn và theo dõi thứ tự, thời gian đếm ngược; thực hiện biểu quyết điện tử trực tiếp trên thiết bị cầm tay với kết quả ghi nhận tức thời; gửi ý kiến góp ý, tham gia phiếu xin ý kiến nhanh chóng, chính xác.

Ngoài ra, ứng dụng còn kết nối liên thông các phân hệ như: Trợ lý AI Quốc hội, Dữ liệu dùng chung (Q-Data), Thư viện số (Q-Lib) và Bình dân học vụ số.

Việc khai thác, sử dụng ứng dụng App Quốc hội 2.0 giúp các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai kịp thời nắm bắt thông tin, dữ liệu chuyên sâu, có luận cứ xác đáng phục vụ công tác lập pháp, thẩm tra, thảo luận và quyết định các vấn đề hệ trọng; đồng thời nâng cao chất lượng giám sát và xử lý thấu đáo các tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động đại biểu trên môi trường điện tử.