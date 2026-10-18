Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai góp ý nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên thảo luận tổ.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai phát biểu gợi ý thảo luận tổ.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, dù đối mặt nhiều khó khăn từ tình hình thế giới và quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, kinh tế - xã hội năm 2026 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. GDP quý III tăng 9,95%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%, hướng tới mục tiêu cả năm khoảng 10%. Cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả rõ nét, giúp giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu thảo luận tại tổ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, coi đây là “mệnh lệnh chính trị”; tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tháo gỡ khó khăn cho dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, cần tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực. Đồng thời, quan tâm phát triển văn hóa, con người, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Qua đó, tạo nền tảng để năm 2027 thực sự trở thành năm đột phá trong thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Đại biểu Nguyễn Thành Trung - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai phát biểu thảo luận tại tổ.

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Thành Trung thống nhất với đánh giá về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đại biểu đặc biệt lưu ý áp lực lạm phát khi chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng đầu năm tăng 4,52% so với cùng kỳ; riêng tháng 9 tăng 0,62% so với tháng trước và tăng 5,08% so với cùng kỳ. Theo đại biểu, các chính sách miễn, giảm thuế, phí và điều hành giá đã góp phần kiểm soát lạm phát, song nguy cơ lạm phát dồn nén vẫn hiện hữu, có thể ảnh hưởng đến sức mua của người dân và làm tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp.

Một vấn đề khác được đại biểu đề cập là tình trạng nhập siêu và sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng. Đại biểu đề nghị Chính phủ xây dựng kịch bản điều hành giá phù hợp, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và tiền tệ; tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế, phí có trọng tâm, ưu tiên các ngành công nghiệp phụ trợ và sản xuất vật liệu trong nước.

Đại biểu cũng kiến nghị nghiên cứu cơ chế đặc thù phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước; gắn ưu đãi đầu tư với yêu cầu chuyển giao công nghệ và nâng cao tỷ lệ sử dụng nhà cung cấp nội địa. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực sản xuất, giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài và củng cố sức chống chịu của nền kinh tế.

Cùng với đó, đại biểu Nguyễn Thành Trung cũng tham gia ý kiến vào quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; chi ngân sách và đầu tư công.

Các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại phiên thảo luận tổ.

Cũng liên quan đến ngân sách nhà nước, đại biểu Tráng A Dương tham gia góp ý về phương án chuyển nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 chưa sử dụng hết để tiếp tục đầu tư xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền sang năm 2027.

Đại biểu đề nghị Chính phủ làm rõ căn cứ pháp lý, sự cần thiết và tính phù hợp của phương án chuyển nguồn, bảo đảm tuân thủ quy định về quản lý ngân sách nhà nước. Đồng thời, cần báo cáo cụ thể số vốn đã giải ngân trong năm 2026, số vốn còn lại đề nghị chuyển nguồn, tiến độ thi công và khả năng hoàn thành từng dự án.

Một nội dung quan trọng khác được đại biểu Lý Hương đề cập là nâng cao chất lượng y tế cơ sở, y tế dự phòng và bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ y tế của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới. Đại biểu đề nghị xây dựng định mức nhân lực y tế tuyến xã phù hợp với đặc thù địa bàn, tính đến diện tích, bán kính phục vụ và thời gian di chuyển của người dân; sớm có hướng dẫn cụ thể về tổ chức, vận hành các điểm trạm.

Đối với chuyển đổi số y tế và khám sức khỏe định kỳ toàn dân, đại biểu kiến nghị đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị và đường truyền tại các trạm y tế xã, nhất là ở khu vực biên giới; đẩy mạnh làm sạch, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu sức khỏe.

Các ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai góp phần hoàn thiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng hiệu quả nguồn lực công, gắn mục tiêu tăng trưởng với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trong năm 2027 và những năm tiếp theo.