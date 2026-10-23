Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai góp ý hoàn thiện quy định về trưng mua, trưng dụng tài sản và xây dựng pháp luật

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai chủ trì phiên thảo luận tổ.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai gợi ý thảo luận tổ.

Tham gia ý kiến đối với dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về chính sách trưng mua, trưng dụng tài sản, nhất là nguyên tắc bồi thường thiệt hại và trách nhiệm của người thực thi công vụ trong tình huống khẩn cấp.

Đối với Điều 5 của dự thảo Luật, đại biểu đề nghị chỉnh lý cụm từ “giá trị thị trường” thành “giá thị trường” để bảo đảm thống nhất với quy định của Hiến pháp năm 2013. Đồng thời, phạm vi bồi thường cần bao quát cả những thiệt hại hợp lý khác ngoài giá trị tài sản như thu nhập thực tế bị mất, chi phí di dời, phục hồi tài sản.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại phiên thảo luận tổ.

Về quy định miễn, giảm trách nhiệm đối với người ra quyết định và tổ chức thực hiện trưng mua, trưng dụng tài sản, đại biểu cho rằng cần phân định rõ rủi ro khách quan và sai phạm chủ quan; quy định minh bạch điều kiện được miễn, giảm trách nhiệm để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng thời, đại biểu cũng tham gia ý kiến đề nghị bổ sung cơ chế thanh toán, bồi thường đối với những tài sản đã được sử dụng hoặc tiêu hao như lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu, vật tư trong trường hợp quyết định trưng mua sau đó bị hủy bỏ. Việc xác định mức thanh toán cần căn cứ vào giá trị thực tế tại thời điểm tiếp nhận, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người có tài sản.

Đại biểu Sùng A Lềnh tham gia thảo luận tại tổ.

Cùng tham gia góp ý dự án Luật, đại biểu Sí Thị Mai Anh tập trung vào tính thống nhất, chính xác của các quy định và nguyên tắc xác định giá trị bồi thường.

Đại biểu đề nghị chỉnh sửa các dẫn chiếu từ “khoản 2 Điều 7” thành “khoản 3 Điều 7” để bảo đảm thống nhất về kỹ thuật lập pháp, tránh sai sót khi áp dụng.

Góp ý đối với dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật, đại biểu Tráng A Dương đề nghị tiếp tục hoàn thiện các nguyên tắc xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là vấn đề phân định thẩm quyền, kiểm soát quyền lực và thí điểm chính sách tại địa phương.

Đại biểu Sí Thị Mai Anh tham gia thảo luận tổ.

Đại biểu cũng tham gia ý kiến đối Điều 20 quy định về thí điểm chính sách, đại biểu đề nghị bổ sung lĩnh vực dân tộc vào nhóm các lĩnh vực chính quyền địa phương không được ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thí điểm chính sách.

Đại biểu phân tích, Hiến pháp quy định Quốc hội quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước. Vì vậy, việc dự thảo Luật chưa đề cập đến lĩnh vực dân tộc trong nhóm các lĩnh vực không được thí điểm chính sách tại địa phương cần được rà soát, bổ sung, bảo đảm tính thống nhất với Hiến pháp và các quy định liên quan.

Cùng với đó, đại biểu đề nghị bổ sung cụm từ “của dân tộc” sau cụm từ “thuần phong mỹ tục” tại điểm d khoản 2 Điều 20 để thống nhất cách diễn đạt trong hệ thống pháp luật.

Đại biểu Tráng A Dương góp ý đối với dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Thảo luận về tình hình triển khai Nghị quyết số 206/2025/QH15, đại biểu Sùng A Lềnh đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành trong tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, đại biểu chỉ ra tình trạng thiếu đồng bộ giữa việc cắt giảm thủ tục hành chính trong văn bản pháp luật với cập nhật cơ sở dữ liệu, hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử, gây khó khăn cho cấp cơ sở.

Đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành đồng bộ việc đơn giản hóa thủ tục với hướng dẫn kỹ thuật, nâng cấp phần mềm, kết nối và chia sẻ dữ liệu. Cùng với đó, cần phân định rõ vướng mắc do quy định pháp luật và hạn chế trong tổ chức thực hiện; tăng cường tập huấn nghiệp vụ, bảo đảm cơ chế bảo vệ cán bộ thực thi đúng quy trình, không vụ lợi.

Đại biểu thống nhất kéo dài hiệu lực các văn bản ban hành theo Nghị quyết số 206 đến hết ngày 31/12/2027, đồng thời đề nghị nghiên cứu luật hóa cơ chế ủy quyền lập pháp, kiện toàn đội ngũ và bảo đảm nguồn lực cho công tác pháp chế tại địa phương.

Trao đổi tại phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh những đổi mới trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhất là trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Đối với dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật, Phó Thủ tướng cho rằng cần tiếp tục tinh gọn hình thức văn bản, đơn giản hóa quy trình xây dựng luật, pháp lệnh và bổ sung cơ chế xử lý các tình huống khẩn cấp, cấp bách. Việc ban hành quy định cần bảo đảm phân biệt rõ những vấn đề cần ổn định lâu dài với yêu cầu xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Theo Phó Thủ tướng, từ tháng 3/2025 đến nay, việc triển khai các giải pháp cải cách đã góp phần cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp 6.916 thủ tục hành chính và nội dung liên quan, trong đó có hơn 3.000 nội dung về điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, một số bộ, ngành chậm ban hành hướng dẫn chuyển tiếp, chưa đồng bộ trong tái cấu trúc thủ tục, gây khó khăn cho địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao đổi tại phiên thảo luận.

Chính phủ đề nghị kéo dài cơ chế ủy quyền lập pháp đến ngày 31/12/2027 để tiếp tục rà soát, sửa đổi hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường phối hợp, bảo đảm văn bản hướng dẫn được ban hành kịp thời, tránh khoảng trống pháp lý, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Các ý kiến tại phiên thảo luận nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.