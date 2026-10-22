Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai góp ý hoàn thiện chính sách đất đai, nhà ở, bảo đảm quyền lợi của người dân

Tham gia thảo luận, các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, nhất là trong quản lý đất đai, bảo đảm quyền lợi của đồng bào dân tộc thiểu số và phát triển nhà ở.

Quang cảnh phiên thảo luận tổ.

Góp ý vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao việc cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội và các cơ quan liên quan. Đồng thời, đại biểu tập trung góp ý về phân cấp, phân quyền trong quản lý đất đai; thẩm quyền quyết định giá đất; chính sách bồi thường và chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Về phân định thẩm quyền quản lý nhà nước về đất đai, đại biểu đồng tình với chủ trương phân cấp, ủy quyền cho chính quyền cấp xã phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, năng lực đội ngũ cán bộ và điều kiện thực hiện nhiệm vụ giữa các xã hiện nay chưa đồng đều. Vì vậy, đại biểu đề nghị quy định rõ tiêu chí đánh giá năng lực cấp xã làm căn cứ phân cấp, ủy quyền; xác định trách nhiệm bảo đảm nguồn lực, kinh phí, dữ liệu và hỗ trợ chuyên môn đối với từng nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, cần phân định rõ thẩm quyền của UBND và Chủ tịch UBND cấp xã; quy định cụ thể trách nhiệm phối hợp, kiểm tra, xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đại biểu Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham gia góp ý vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Đại biểu cũng đề nghị tăng cường liên thông dữ liệu giữa cơ quan quản lý đất đai, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký đất đai và chính quyền cấp xã, bảo đảm không yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu.

Liên quan đến thẩm quyền quyết định bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất, đại biểu đề nghị chỉ giao HĐND cấp tỉnh quyết định bảng giá đất, còn UBND cấp tỉnh được chủ động quyết định, điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất theo nguyên tắc, điều kiện và giới hạn do pháp luật quy định.

Theo đại biểu, cách phân định này vừa bảo đảm vai trò quyết định, giám sát của HĐND, vừa tạo sự chủ động, linh hoạt cho UBND cấp tỉnh trong xử lý biến động giá đất.

Đối với quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, đại biểu Giàng Thị Dung đề nghị làm rõ cơ sở xác định tỷ lệ bồi thường theo từng loại đất, mối quan hệ với bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất; cần có hướng dẫn thống nhất về phương pháp xác định, tránh tùy nghi trong quá trình áp dụng. Bên cạnh đó, quan tâm đánh giá tác động của các chính sách bồi thường và tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sang đất ở đối với người dân và ngân sách nhà nước.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại phiên thảo luận tổ chiều 22/10.

Đặc biệt, từ thực tiễn địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đại biểu Giàng Thị Dung dành nhiều thời gian góp ý về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu đề nghị rà soát, thống nhất các quy định về đối tượng, loại đất được giao không thu tiền sử dụng đất, miễn, giảm tiền sử dụng đất; đồng thời làm rõ trách nhiệm, thời hạn bố trí quỹ đất và kinh phí thực hiện chính sách.

Theo đại biểu, chính sách cần bảo đảm nguyên tắc thống nhất nhưng phải phù hợp với điều kiện quỹ đất, khả năng cân đối ngân sách và đặc thù từng địa phương, tránh áp dụng cào bằng.

Góp ý dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), đại biểu Lý Hương - đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cơ bản thống nhất với chủ trương sửa đổi luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao tính khả thi và đáp ứng yêu cầu phát triển nhà ở trong giai đoạn mới.

Đại biểu Lý Hương tham gia thảo luận tổ.

Quan tâm đến quy định về hình thức và nguồn vốn phát triển nhà ở tại Điều 32, đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; đồng thời đa dạng hóa nguồn tài chính cho quỹ nhà ở thông qua vốn ủy thác, vốn vay ưu đãi từ các định chế tài chính quốc tế, quỹ đầu tư phát triển địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Đối với quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, đại biểu Lý Hương đề nghị bổ sung cơ chế xử lý rõ ràng đối với trường hợp chủ sở hữu không tham gia đóng góp kinh phí hoặc không thực hiện chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo quy định.

Tham gia góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Phạm Thị Phương cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi luật nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đại biểu Phạm Thị Phương tham gia thảo luận tổ.

Đại biểu tập trung góp ý về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gắn với phục hồi sinh kế; khai thác hiệu quả quỹ đất do Nhà nước quản lý và hoàn thiện quy định về kế hoạch sử dụng đất cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.