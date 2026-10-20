Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai góp ý hoàn thiện các quy định về tố tụng hình sự và thỏa thuận quốc tế

Tham gia thảo luận, các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, gồm: đại biểu Sùng A Lềnh, đại biểu Hà Đức Minh, đại biểu Tráng A Dương và đại biểu Lý Hương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi trong tổ chức thực hiện, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai gợi ý thảo luận tổ.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại phiên thảo luận tổ.

Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị hoàn thiện các quy định về nhập, tách vụ án hình sự, thời hạn tạm giam, thuật ngữ pháp lý và thẩm quyền khám nghiệm hiện trường.

Đối với dự thảo Nghị quyết thí điểm cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, đại biểu cơ bản nhất trí với phạm vi áp dụng, song đề nghị cân nhắc việc đưa các cơ quan tư pháp trong Quân đội vào diện thí điểm do tính chất đặc thù.

Đồng thời, cần làm rõ căn cứ, giới hạn pháp lý của việc thu hồi tài sản có giá trị tương đương khi tài sản liên quan đến tội phạm bị hủy hoại hoặc không thể thu hồi; rà soát các trường hợp áp dụng để tránh chồng chéo với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp.

Đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Cùng góp ý dự thảo này, đại biểu Hà Đức Minh đề nghị quy định rõ thẩm quyền của UBND cấp xã tại các điều khoản liên quan đến bảo quản vật chứng, bắt người phạm tội quả tang và bắt người đang bị truy nã.

Theo đại biểu, việc xác định cụ thể cấp chính quyền có trách nhiệm sẽ hạn chế cách hiểu khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân và lực lượng chức năng khi xử lý vụ việc tại cơ sở.

Đại biểu cũng đề nghị bảo đảm tính đồng bộ giữa các quy định về trách nhiệm báo cáo khi bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối với dự thảo Nghị quyết thí điểm cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, đại biểu Tráng A Dương đề nghị quy định chặt chẽ, minh bạch về thẩm quyền, trình tự và thủ tục.

Đại biểu cũng kiến nghị rà soát các nội dung trùng lặp về trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng; bổ sung yêu cầu xem xét hoàn cảnh, khả năng tiếp cận thông tin, tài liệu, chứng cứ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đại biểu Hà Đức Minh phát biểu thảo luận tổ.

Về thẩm quyền giải quyết của tòa án, đại biểu đề nghị làm rõ các trường hợp trả lại đơn khởi kiện, văn bản yêu cầu và quy định cụ thể quyền khiếu nại của viện kiểm sát, bảo đảm tính minh bạch trong quá trình giải quyết.

Góp ý dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), đại biểu Lý Hương thống nhất cần sửa đổi luật để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và tháo gỡ vướng mắc trong ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế. Đồng thời, góp ý vào 3 nhóm vấn đề, gồm: tiêu chí nhận diện thỏa thuận quốc tế và ranh giới với điều ước quốc tế, hợp đồng, hoạt động hợp tác chuyên ngành; điều kiện mở rộng chủ thể ký kết ở xã gắn với nguồn lực và trách nhiệm thực hiện; kế thừa và tiếp tục thực hiện thỏa thuận quốc tế do UBND cấp huyện đã ký.

Đại biểu Lý Hương tham gia góp ý vào dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Từ thực tiễn Lào Cai, đại biểu nêu vướng mắc về khung pháp lý cho mô hình quản lý, vận hành, khung hợp tác kinh tế qua biên giới. Đề án thí điểm tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai chưa được phê duyệt. Vì vậy, đại biểu cho rằng, việc hoàn thiện Luật Thỏa thuận quốc tế cần xác định rõ phạm vi, thẩm quyền ký kết; những vấn đề thuộc pháp luật chuyên ngành cần được xem xét giải quyết theo cơ chế tương xứng.

Chiều nay, Quốc hội tiếp tục phiên họp và thảo luận về nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí...