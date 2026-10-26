Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai góp ý hoàn thiện các quy định về bảo vệ công trình trọng yếu, an toàn phòng cháy, chữa cháy

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai chủ trì Tổ thảo luận số 15, gồm Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai chủ trì Tổ thảo luận số 15.

Tham gia góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị bổ sung căn cứ thu hồi công cụ hỗ trợ đối với doanh nghiệp không còn đủ điều kiện kinh doanh; phân định rõ trường hợp phải thu hồi ngay do nguy cơ mất an toàn và trường hợp được yêu cầu khắc phục trong thời hạn nhất định.

Đại biểu cũng đề nghị quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nguồn nhập, người mua và số lượng tồn kho, tránh phát sinh thủ tục có nội dung tương tự và những thủ tục đã được bãi bỏ.

Các Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại phiên thảo luận tổ.

Đối với việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng và công cụ hỗ trợ, cần xác định một cơ quan chịu trách nhiệm xuyên suốt từ tiếp nhận, kiểm kê đến bảo quản, xử lý. Việc cắt giảm thành phần hồ sơ cấp phép phải đi đôi với cơ chế xác thực thông tin, làm rõ trách nhiệm của người đề nghị về tính chính xác, trung thực và trách nhiệm của cơ quan cấp phép trong đối chiếu dữ liệu.

Đối với dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đại biểu Sùng A Lềnh đề nghị quy định chặt chẽ thẩm quyền, điều kiện và giới hạn áp dụng các biện pháp bảo vệ đặc biệt, nhất là những biện pháp có thể ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Về hoạt động cư trú, sản xuất, kinh doanh trong hành lang bảo vệ công trình, đại biểu đề xuất việc chấp thuận các hoạt động thuộc diện kiểm soát phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định; đơn vị quản lý công trình cung cấp ý kiến kỹ thuật về nguy cơ và cam kết an toàn.

Bên cạnh đó, Luật cần quy định rõ điều kiện, trình tự, thời hạn giải quyết và trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ khi quyền, lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham gia ý kiến tại phiên thảo luận tổ sáng 26/10.

Góp ý dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đại biểu Tráng A Dương đề nghị bổ sung chính sách bảo đảm nguồn lực phù hợp với điều kiện địa lý, hạ tầng và yêu cầu bảo vệ công trình tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo.

Đại biểu nhấn mạnh, các biện pháp bảo vệ cần phù hợp thực tế, hạn chế tối đa ảnh hưởng không cần thiết đến đất đai, nơi ở, hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh kế của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại khu vực có công trình.

Đối với các hành vi bị nghiêm cấm, đại biểu đề nghị bổ sung hành vi can thiệp trái pháp luật vào kiến trúc, kết cấu, trang thiết bị, phương tiện của công trình, qua đó hoàn thiện cơ sở pháp lý để phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi làm thay đổi trái phép hiện trạng công trình.

Góp ý các quy định về quản lý, bảo quản, bảo trì công trình và quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân, đại biểu Tráng A Dương đề nghị làm rõ thẩm quyền ban hành quy trình bảo quản, bảo trì; xác định cụ thể thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, cần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình áp dụng biện pháp bảo vệ, rà soát tính thống nhất với Luật Đất đai và pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, hạn chế phát sinh khiếu nại, kiến nghị.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đại biểu Lý Hương góp ý quy định về nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy và trách nhiệm hậu kiểm; đề nghị làm rõ điều kiện nghiệm thu trước khi đưa công trình, hạng mục công trình hoặc phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng.

Quang cảnh phiên thảo luận tổ.

Về hậu kiểm, cần bổ sung nguyên tắc kiểm tra theo mức độ rủi ro, ưu tiên cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; phân định rõ cơ quan chủ trì, đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trách nhiệm phối hợp của chính quyền cấp xã trong theo dõi hoạt động, phát hiện, cung cấp thông tin về dấu hiệu mất an toàn.

Đại biểu Lý Hương cũng đề nghị xây dựng cơ chế cập nhật, chia sẻ kết quả kiểm tra và tình hình khắc phục vi phạm giữa các cơ quan liên quan, bảo đảm mỗi nguy cơ được phát hiện đều có đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, xử lý đến cùng. Chính phủ cần quy định cụ thể quy trình tiếp nhận thông tin, phân loại rủi ro, tổ chức kiểm tra và phối hợp xử lý, hạn chế tình trạng kiểm tra trùng lặp nhưng vẫn bỏ sót cơ sở có nguy cơ mất an toàn.