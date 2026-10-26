Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai góp ý hoàn thiện các quy định về an ninh dữ liệu, định danh điện tử và xử lý vi phạm hành chính

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai chủ trì thảo luận tổ.

Tham gia góp ý vào dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Tráng A Dương cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo luật. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, bổ sung một số quy định nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là các nhóm đối tượng yếu thế, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quang cảnh phiên thảo luận tổ.

Đối với quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, đại biểu đề nghị bổ sung, làm rõ một số nội dung để phân biệt hành vi vi phạm pháp luật với các hoạt động hợp pháp trong môi trường điện tử. Trong đó, cần bổ sung cụm từ “trái pháp luật” đối với một số hành vi nhằm tránh ảnh hưởng đến quyền điều chỉnh, cập nhật thông tin của tổ chức, cá nhân.

Trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), đại biểu đề nghị bổ sung hành vi sử dụng “giọng nói” giả tạo bằng công nghệ vào nhóm hành vi bị nghiêm cấm khi thực hiện định danh và xác thực điện tử trái pháp luật. Quy định này sẽ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi giả mạo danh tính, gian lận bằng công nghệ mới, đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc ứng dụng khoa học, công nghệ hợp pháp.

Đại biểu Tráng A Dương tham gia góp ý vào dự án Luật Định danh và xác thực điện tử.

Liên quan đến Điều 10 về đăng ký định danh điện tử, đại biểu Tráng A Dương cho rằng, tại nhiều địa bàn miền núi, điều kiện kết nối internet, hạ tầng công nghệ và kỹ năng số của người dân còn hạn chế. Nếu chỉ chú trọng phương thức đăng ký trực tuyến sẽ gây khó khăn cho một bộ phận người dân khi thực hiện thủ tục.

Đại biểu đề nghị bổ sung trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình đăng ký định danh điện tử; quy định việc lựa chọn phương thức đăng ký phải phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng tiếp cận của từng nhóm đối tượng. Các cơ quan có trách nhiệm cần công khai, cập nhật đầy đủ, kịp thời về điều kiện, trình tự, thủ tục và tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện.

Đối với Điều 43 về trách nhiệm triển khai, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong xác lập định danh và xác thực điện tử, đại biểu đề nghị bổ sung trách nhiệm khắc phục sai sót của tổ chức, cá nhân quản lý hệ thống AI trong phạm vi trách nhiệm của mình, qua đó bảo đảm tính chính xác, an toàn, minh bạch trong quá trình thực hiện.

Góp ý vào dự án Luật An ninh dữ liệu, đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị hoàn thiện cơ chế thẩm định an ninh dữ liệu tại Điều 11, nhất là đối với các hệ thống thuộc diện thẩm định an ninh dữ liệu nhưng không thuộc diện thẩm định an ninh mạng.

Đại biểu Sùng A Lềnh tham gia góp ý vào dự án Luật An ninh dữ liệu.

Liên quan đến Điều 19 về chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới, đại biểu đề nghị làm rõ điều kiện miễn thủ tục hành chính, đặc biệt đối với dữ liệu cấp độ 3, cấp độ 4 được lưu trữ ở nước ngoài nhưng đã mã hóa và do chủ quản tại Việt Nam kiểm soát.

Đối với dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đại biểu Sùng A Lềnh đề nghị bổ sung quy định về thời hiệu xử phạt đối với trường hợp cá nhân, tổ chức cố tình che giấu, tẩu tán tang vật, phương tiện vi phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai phát biểu kết luận phiên thảo luận tổ chiều 26/10.

Tại Điều 56 về lập biên bản vi phạm hành chính, đại biểu đề nghị làm rõ hậu quả pháp lý đối với trường hợp biên bản được lập quá thời hạn, nhất là việc biên bản này có được sử dụng làm căn cứ ban hành quyết định xử phạt hay không. Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm của người có thẩm quyền khi không thực hiện đúng thời hạn lập biên bản.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại phiên thảo luận tổ.

Các ý kiến của đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tập trung tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn, góp phần hoàn thiện quy định về an ninh dữ liệu, định danh điện tử và xử lý vi phạm hành chính theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.