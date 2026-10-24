Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai góp ý hoàn thiện 3 dự án luật

Thảo luận về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, thống nhất với sự cần thiết sửa đổi luật; đồng thời đề nghị phân định rõ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm giữa UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã.

Theo đại biểu, Điều 71 của dự thảo giao cả hai cấp chính quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và chợ. Tuy nhiên, phạm vi và trách nhiệm của từng cấp chưa được xác định rõ. Điều này có thể dẫn đến chồng chéo trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và khó xác định trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Quang cảnh phiên thảo luận.

Đại biểu đề nghị chỉnh lý dự thảo theo hướng phân định rõ trách nhiệm của từng cấp: UBND cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, bảo đảm nguồn lực và thống nhất quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; UBND cấp xã trực tiếp quản lý, theo dõi, giám sát việc chấp hành các quy định tại cơ sở thuộc phạm vi quản lý. Dự thảo cũng cần quy định rõ cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin và trách nhiệm xử lý sự cố, phù hợp với thẩm quyền, nhân lực và điều kiện thực tế của cấp xã.

Về trách nhiệm của các bộ, ngành, đại biểu Giàng Thị Dung - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đề nghị quy định cụ thể vai trò của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các hoạt động văn hóa, du lịch. Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là trường nội trú, bán trú và bếp ăn tập thể, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh.

Đại biểu Lý Hương tham gia thảo luận tổ.

Đại biểu Phạm Thị Phương tham gia thảo luận tổ.

Tham gia góp ý dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Sí Thị Mai Anh đề cập ba nhóm vấn đề gồm: cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, chính sách đối với nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia giảng dạy và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp văn hóa.

Về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát tại Điều 9, đại biểu đề nghị Chính phủ ban hành khung hướng dẫn thống nhất về trình tự, thủ tục, hồ sơ và nguyên tắc giám sát, vừa bảo đảm quyền chủ động của địa phương, vừa tạo môi trường pháp lý rõ ràng cho các chủ thể tham gia.

Đối với quy định về nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia giảng dạy tại Điều 14, đại biểu cho rằng cần phân biệt danh hiệu nghệ sĩ, nghệ nhân với trình độ đào tạo theo hệ thống giáo dục quốc dân.

Từ thực tiễn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đại biểu đề nghị có quy định linh hoạt về truyền dạy văn hóa, nghệ thuật, ngôn ngữ dân tộc trong môi trường giáo dục đa dân tộc, nhất là tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu giáo dục và bảo tồn bản sắc văn hóa.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại phiên thảo luận tổ.

Góp ý cùng dự án luật, đại biểu Phạm Thị Phương đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, tổ chức sự kiện, đánh giá hiệu quả hạ tầng và sử dụng không gian công cộng.

Cùng với đó, đại biểu góp ý các Điều 8, 18, 19 và 20, tập trung hoàn thiện chính sách liên kết phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, đơn giản hóa thủ tục tổ chức sự kiện, xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả hạ tầng và quy định rõ nguyên tắc sử dụng không gian công cộng, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo tồn giá trị văn hóa và quyền thụ hưởng của Nhân dân.

Tham gia góp ý đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, đại biểu Lý Hương cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện một số quy định liên quan đến quản lý nhà nước, phân cấp thẩm quyền và bảo hộ giống cây trồng.

Các ý kiến của đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tập trung vào yêu cầu hoàn thiện quy định theo hướng rõ trách nhiệm, thống nhất thẩm quyền, giảm thủ tục không cần thiết và tăng tính khả thi. Đây là những nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển công nghiệp văn hóa và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thực tiễn.