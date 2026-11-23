Chủ động chuẩn bị, tích cực đóng góp tại nghị trường

Diễn ra từ ngày 17/10 đến 21/11/2026, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI có 27 ngày làm việc, chia thành 2 đợt. Với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình, xử lý khối lượng công việc lớn, với khoảng 6.200 lượt ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường.

Quốc hội dành 80% thời gian kỳ họp cho công tác lập pháp; thông qua 38 luật, trong đó có 22 luật, bộ luật ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện và 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 38 luật hiện hành; thông qua 18 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật. Các luật, nghị quyết tập trung thể chế hóa chủ trương của Đảng, tháo gỡ những điểm nghẽn pháp lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với công tác lập pháp, Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; thông qua dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia.

Quốc hội cũng tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ với 65 lượt đặt câu hỏi, 7 lượt tranh luận, tập trung vào hai lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ; thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn. Công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm, với yêu cầu các cơ quan khẩn trương khắc phục bất cập, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Trong bối cảnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã thể hiện rõ tinh thần chủ động ngay từ khâu chuẩn bị, xác định những vấn đề cần tập trung nghiên cứu, những nội dung cần phản ánh từ thực tiễn địa phương.

Trước kỳ họp, Đoàn tổ chức lấy ý kiến đối với 45/45 dự án luật, tiếp nhận và tổng hợp hơn 150 lượt văn bản góp ý từ các sở, ngành, địa phương và chuyên gia. Ba hội nghị khảo sát, lấy ý kiến đối với 18 dự án luật được tổ chức với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị liên quan. Hơn 70 đầu tài liệu tổng hợp cũng được biên tập, phục vụ đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị nội dung tham gia nghị trường.

Cách làm này giúp quá trình tham gia xây dựng pháp luật có thêm thông tin đa chiều, gắn với yêu cầu thực tiễn và khả năng tổ chức thực hiện tại địa phương. Đặc biệt, những vấn đề liên quan đến miền núi, vùng cao, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm phân tích từ góc độ tác động trực tiếp đến người dân.

Tại kỳ họp, 10 đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia 94 lượt phát biểu, trong đó có 75 lượt tại tổ, 15 lượt tại hội trường và 4 lượt chất vấn. Nội dung tập trung vào những vấn đề lớn của đất nước, đi sâu vào những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn địa phương.

Đáng chú ý là các ý kiến về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công; cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với vận hành chính quyền địa phương hai cấp; chính sách đất đai, an sinh xã hội, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Điểm chung trong các ý kiến của đại biểu là tập trung nhận diện bất cập về thể chế, cơ chế, chính sách, phân tích nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý. Qua đó, hoạt động nghị trường không dừng ở việc nêu vấn đề mà hướng đến giải pháp có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn.

Đưa tiếng nói từ thực tiễn Lào Cai vào quá trình hoàn thiện chính sách

Là tỉnh miền núi, biên giới, có địa bàn rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số, Lào Cai có những đặc thù trong tổ chức thực hiện các chính sách phát triển. Từ thực tiễn đó, các đại biểu trong Đoàn tập trung phản ánh khó khăn về đất ở, đất sản xuất, sinh kế, giảm nghèo bền vững, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống, cơ hội phát triển của người dân, nhất là ở vùng cao, vùng khó khăn.

Đại biểu Phạm Thị Phương cho biết: Từ thực tiễn tỉnh Lào Cai, địa phương miền núi, biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôi quan tâm đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng chính sách của người dân; khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, ổn định sinh kế, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện cho thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế tại địa phương.

Cùng với chính sách an sinh xã hội, các đại biểu quan tâm những quyết sách về hạ tầng giao thông, liên kết vùng. Đáng chú ý, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, dài khoảng 119 km, trong đó 49 km qua địa bàn Lào Cai. Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối hai tỉnh, tạo thuận lợi cho giao thương, thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng cửa khẩu, logistics và du lịch, mở rộng không gian phát triển kinh tế khu vực.

Đánh giá về hoạt động của Đoàn tại kỳ họp, đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai khẳng định: Các ý kiến của đại biểu có chất lượng, bám sát thực tiễn và những khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách đang đặt ra. Qua đó, đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước.

Bên cạnh hoạt động nghị trường, các đại biểu còn chủ động làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương để phản ánh kiến nghị của cử tri, đề xuất cơ chế, chính sách và tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ nguồn lực cho địa phương.

Theo sát quyết sách, lắng nghe ý kiến cử tri

Sau kỳ họp, trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tiếp tục được đặt ra ở việc theo dõi, đôn đốc giải quyết những vấn đề đã kiến nghị, giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, nhất là chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân và sự phát triển của địa phương.

Đoàn sẽ tiếp tục theo dõi việc tiếp thu ý kiến của đại biểu trong quá trình hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết; chuẩn bị tốt nội dung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, thông tin những chính sách mới, quyết định quan trọng của Quốc hội để người dân nắm bắt, cùng giám sát quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương. Qua đó, kịp thời lắng nghe, tổng hợp kiến nghị phát sinh từ cơ sở để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền. Đại biểu Sùng A Lềnh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai

Từ khâu chuẩn bị, nghiên cứu đến thảo luận, chất vấn tại nghị trường, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự gắn bó với thực tiễn địa phương. Tiếp tục theo sát những nội dung đã kiến nghị, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và đôn đốc giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền chính là cách để trách nhiệm của người đại biểu dân cử được nối dài sau mỗi kỳ họp, đưa các quyết sách đến gần hơn với cuộc sống.