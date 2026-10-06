Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai chuẩn bị nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Theo chương trình dự kiến, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI được tổ chức tập trung tại Nhà Quốc hội, chia thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 17/10 đến 13/11/2026; đợt 2 từ ngày 19 đến 20/11/2026.

Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, tập trung vào công tác lập pháp, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật; xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Quốc hội cũng dự kiến xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết khác nhằm thực hiện các nhiệm vụ lập pháp cần hoàn thành trong năm 2026, đáp ứng chủ trương, định hướng và yêu cầu mới.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham dự Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trước yêu cầu của kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo luật, nghị quyết, báo cáo trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; gửi ý kiến về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh qua Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Cùng với đó, các đại biểu Quốc hội tỉnh tập trung nghiên cứu tài liệu, rà soát những vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa phương, nhất là nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, đất đai, doanh nghiệp, an sinh xã hội và những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

Việc chuẩn bị nội dung gắn với nắm bắt tình hình thực tế sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, qua đó kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai chính sách, pháp luật tại cơ sở.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham gia thảo luận tổ tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trên cơ sở ý kiến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương và cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phân loại, nghiên cứu từng nhóm vấn đề, xác định những nội dung cần kiến nghị, đề xuất, tập trung vào vấn đề cần được tháo gỡ từ thực tiễn.

Với sự chuẩn bị từ sớm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai hướng tới tham gia Kỳ họp thứ 2 với những ý kiến sát thực tiễn, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đồng thời, đóng góp vào quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.