Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành

Chiều 12-10, đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành về một số nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ĐBQH tỉnh: Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Nguyễn Thanh Ngân - bác sĩ chuyên khoa II, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc ngày 17-10, dự kiến bế mạc ngày 20-11; tình hình tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Qua tiếp xúc với cử tri các địa phương trong tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có 1 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, 88 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, tập trung vào các nhóm lĩnh vực: Đất đai; nông nghiệp; môi trường; quy hoạch; xây dựng, giao thông; hạ tầng đô thị; chế độ, chính sách và an sinh xã hội; giáo dục, y tế; an ninh, trật tự; quản lý thị trường, điện lực, bảo hiểm xã hội, thuế; chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội; xúc tiến đầu tư…

Đồng chí Trần Hòa Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hòa Nam và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã thông tin đến Đoàn ĐBQH tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh trong 9 tháng năm 2026, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm; làm rõ một số vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh… Đồng chí Trần Hòa Nam mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục là cầu nối hiệu quả để các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Đồng chí Đàng Thị Mỹ Hương đánh giá cao sự phối hợp của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành trong cung cấp thông tin, giải trình những vấn đề cử tri và Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh cung cấp đến Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh; chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương để gửi Đoàn ĐBQH tỉnh có ý kiến, kiến nghị đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cần quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh qua đợt tiếp xúc trước Kỳ họp thứ 2 thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh…