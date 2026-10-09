Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Công ty điện lực Lai Châu trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XVI

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Kim Long – Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 9 tháng năm 2026, Công ty Điện lực Lai Châu cơ bản bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ các hoạt động chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công ty quản lý, bán điện trực tiếp cho hơn 123.000 khách hàng. Sản lượng điện thương phẩm đạt 216,79 triệu kWh, tăng 6,42% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu đạt 495,38 tỷ đồng, tăng 9,59%.

Đồng chí Trần Kim Long – Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu báo cáo kết quả nổi bật với Đoàn ĐBQH tỉnh.

Công tác đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp lưới điện được triển khai nhằm nâng cao chất lượng điện áp, độ tin cậy cung cấp điện và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng. Các công trình hoàn thành đã nâng cao chất lượng phục vụ hơn 21.000 khách hàng, đồng thời cấp điện mới cho 178 hộ dân tại các bản Tia Ma Mủ (xã Tà Tổng), Huổi Lính và Huổi Dạo (xã Mường Mô).

Cùng với đó, Công ty đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và dịch vụ khách hàng; 100% dịch vụ điện được cung cấp theo phương thức điện tử, tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 100%. Công tác tiết kiệm điện tiếp tục được chú trọng, với sản lượng điện tiết kiệm trong 9 tháng đạt 12,69 triệu kWh.

3 tháng cuối năm 2026, Công ty Điện lực Lai Châu tập trung bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn; phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án điện…

Nhân dịp này, Công ty kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm, có ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền ưu tiên bố trí nguồn vốn nâng cấp, cải tạo lưới điện truyền tải 220kV, 110kV, khắc phục tình trạng nghẽn mạch, tạo điều kiện giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ. Đồng thời, đề nghị tỉnh sớm phê duyệt danh sách đối soát đợt tiếp theo gồm 282 hộ dân để triển khai cấp điện, hỗ trợ điện mặt trời mái nhà cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới trước mùa khô năm 2027; tăng cường phối hợp tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, đất đai, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng và bảo đảm hành lang an toàn lưới điện cao áp….

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn ĐBQH tỉnh nắm bắt tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của Công ty Điện lực Lai Châu, làm cơ sở phục vụ hoạt động của Đoàn trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Sùng A Hồ – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin khái quát về tình hình hoạt động, nhiệm vụ của Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng thời thông báo thời gian diễn ra Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và một số nội dung quan trọng được xem xét, quyết định tại kỳ họp.

Đối với các kiến nghị của Công ty Điện lực Lai Châu, Đoàn sẽ tổng hợp, nghiên cứu và chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng chí ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực, thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trong 3 tháng cuối năm 2026; chủ động xây dựng phương án cấp điện, nhất là trong cao điểm mùa khô năm 2027.

Đồng chí Sùng A Hồ – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí cũng đề nghị Công ty phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Trạm biến áp 110kV Mường Tè, phấn đấu hoàn thành trong quý II năm 2027; triển khai các hạng mục, tuyến đường dây đấu nối liên quan đến Trạm biến áp 110kV và Trạm biến áp 220kV Phong Thổ, phấn đấu đóng điện theo kế hoạch trong quý IV năm 2026. Cùng với đó, tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2026.

Đối với nhiệm vụ cấp điện cho các hộ dân vùng sâu, vùng xa, đồng chí đề nghị Công ty phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương rà soát, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối soát đợt tiếp theo góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.