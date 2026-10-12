Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh

Sáng 12-10, các đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm Lê Hữu Trí, Đàng Thị Mỹ Hương chủ trì buổi làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh với Công ty Điện lực Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và Công ty Truyền tải điện 3 về tình hình hoạt động và đề đạt ý kiến, kiến nghị của các đơn vị đến Đoàn ĐBQH tỉnh trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tham dự buổi làm việc có các ĐBQH tỉnh: Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Nguyễn Thanh Ngân - bác sĩ chuyên khoa II, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Lê Hữu Trí phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo của các đơn vị, ước năm 2026, công suất điện cực đại trên địa bàn tỉnh đạt 794,33 MW, tăng 9,63%; sản lượng điện thương phẩm đạt 4.394 triệu kWh, tăng 9,99% so với năm 2025. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo cung ứng điện; điều chỉnh phụ tải, tiết kiệm điện; đầu tư, xây dựng các công trình điện; chuyển đổi số trong quản lý, vận hành, cung cấp điện và dịch vụ khách hàng; phối hợp di dời hạ tầng lưới điện phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia, của tỉnh; kịp thời xử lý, giải quyết các vấn đề cử tri nêu liên quan đến cung ứng điện…

Dịp này, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh có ý kiến đối với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tháo gỡ vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng tại 14 vị trí móng cột đường dây 110kV Nha Trang - Diên Khánh - Suối Dầu; đồng thời giải quyết dứt điểm khoản nợ tiền điện bơm thủy nông của các hợp tác xã nông nghiệp.

Công ty Truyền tải điện 3 kiến nghị một số vấn đề liên quan đến tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý vận hành lưới điện tại các điểm giao chéo phát sinh giữa đường dây 220kV Đa Nhim - Nha Trang với đường liên xã vượt cao tốc Bắc - Nam; hỗ trợ công tác đầu tư xây dựng các công trình lưới điện trên địa bàn…

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ĐBQH tỉnh đã thông tin đến các đơn vị thuộc ngành điện một số vấn đề cử tri các địa phương kiến nghị qua tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI liên quan đến việc hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho người dân về đầu tư điện mái nhà tự sản, tự tiêu; rà soát, xử lý các trụ điện trung thế đang ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của người dân, các trụ điện đầu tư đã lâu, có nguy cơ gãy đổ tại xã Đại Lãnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hữu Trí đánh giá cao kết quả hoạt động của các đơn vị ngành điện trên địa bàn tỉnh, bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, cung cấp dịch vụ điện; kịp thời giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị… Trong thời gian tới, các đơn vị ngành điện phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh rà soát, bảo đảm quản lý, vận hành, cung cấp điện an toàn trong mùa mưa bão; thực hiện việc di dời các công trình điện phục vụ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn. Bên cạnh đó, rà soát những vấn đề khó khăn, bất cập và kiến nghị liên quan đến việc thực hiện Luật Điện lực; các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia… Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, có ý kiến đối với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đây cũng là cơ sở quan trọng để các ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sắp tới.