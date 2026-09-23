Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Hòa Ninh

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng gồm ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và bà Cil Bri, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng thông tin đến cử tri về kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc trước đây.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Các đại biểu trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cơ sở, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và việc thực hiện các chính sách tại địa phương.

Phản ánh tại hội nghị, cử tri xã Hòa Ninh cho biết, hệ thống giao thông trên địa bàn vẫn còn những vấn đề cần được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Đây là nhu cầu thiết yếu, không chỉ phục vụ việc đi lại, sinh hoạt mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất, vận chuyển nông sản của người dân.

Cử tri Bùi Thị Vóc, xã Hòa Ninh phát biểu, kiến nghị các vấn đề trên địa bàn

Đối với một địa bàn có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, cử tri đề nghị các cấp, ngành quan tâm hơn đến việc kết nối sản xuất với tiêu thụ, bởi đầu ra của một số sản phẩm nông nghiệp còn thiếu ổn định. Người dân mong muốn có thêm các giải pháp hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, qua đó tạo nền tảng ổn định hơn cho sản xuất.

Cử tri K Pêuh, xã Hòa Ninh tham gia phát biểu, kiến nghị các vấn đề trên địa bàn

Một trong những nội dung được cử tri quan tâm là việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất sản xuất, canh tác. Một số hộ dân cho rằng dù đã đủ điều kiện nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận. Việc này ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, đồng thời khiến người dân gặp khó khăn khi có nhu cầu thế chấp để vay vốn ngân hàng, đầu tư mở rộng sản xuất.

Cử tri Nguyễn Thành Liêm, xã Hòa Ninh phát biểu, kiến nghị các vấn đề trên địa bàn

Cử tri cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, nhất là những thủ tục liên quan trực tiếp đến đất đai và quyền lợi của người dân. Theo đó, việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, hướng dẫn rõ ràng, tạo thuận lợi để người dân hoàn thiện thủ tục được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.

Ông Vũ Quang Anh, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh phát biểu, giải trình các ý kiến của cử tri

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, trong đó có dự án đường cao tốc, một số cử tri phản ánh còn những trường hợp việc xác minh nguồn gốc, kiểm kê, xác định mức bồi thường chưa đáp ứng đầy đủ nguyện vọng của người dân. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, đối thoại, giải thích cụ thể để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong quá trình thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu, giải trình và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại diện chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đã tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu, giải trình và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hòa Ninh.

Ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hòa Ninh

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, ông Lâm Văn Đoan trao đổi, giải trình để cử tri nắm rõ; đồng thời tiếp thu những vấn đề thuộc trách nhiệm giải quyết của các cơ quan ở Trung ương để tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đề nghị đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, kiểm tra, xem xét và giải quyết theo quy định; trong đó chú trọng những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, như đất đai, thủ tục hành chính, giao thông và giải phóng mặt bằng.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời cử tri theo quy định.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Những ý kiến được cử tri xã Hòa Ninh phản ánh tại hội nghị cho thấy nhu cầu từ cơ sở đang tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với sinh kế và đời sống người dân. Từ việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, tháo gỡ khó khăn về đất đai, tạo thuận lợi trong tiếp cận nguồn vốn đến ổn định đầu ra nông sản và bảo đảm quyền lợi trong quá trình giải phóng mặt bằng, đây đều là những nội dung cần được các cấp, ngành tiếp tục quan tâm giải quyết.