Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Đắk Song

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Đắk Song

Tham gia hội nghị TXCT có các đại biểu: Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp và Pháp luật của Quốc hội; Phạm Đức Hoài, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Đại biểu Phạm Đức Hoài, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội thông tin kết quả của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất

Tại hội nghị TXCT, cử tri xã Đắk Song đã phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đời sống dân sinh, đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hồi và đền bù đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

Cử tri Nguyễn Hồng Hơn cho biết, hiện nay học sinh trên địa bàn xã phải di chuyển quãng đường 20 km để học THPT.

Ông Hơn mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khảo sát thực tế và kiến nghị tỉnh Lâm Đồng đầu tư, xây dựng một trường THPT trên địa bàn.

Cử tri Nguyễn Hồng Hơn kiến nghị xây dựng trường THPT trên địa bàn xã

Cử tri Y San thông tin, một số hộ dân tại 3 bon đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất. Cử tri kiến nghị tỉnh Lâm Đồng có giải pháp hỗ trợ để người dân ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Cử tri Y San nêu thực trạng thiếu đất ở, đất sản xuất

Cũng tại hội nghị, các ĐBQH thông tin thêm với cử tri về tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Một số nội dung kiến nghị của người dân đã được các cấp, ngành quan tâm bố trí nguồn lực, đưa vào quy hoạch và triển khai thực hiện, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Đắk Song Nguyễn Ngọc Thân giải trình một số nội dung

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ĐBQH Nguyễn Trường Giang cho rằng, đây là những thông tin thực tiễn quan trọng, giúp các đại biểu có thêm cơ sở trong quá trình tham gia xây dựng pháp luật và thảo luận, quyết định các vấn đề tại nghị trường.

ĐBQH Nguyễn Trường Giang ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, ĐBQH đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, nghiên cứu và xem xét giải quyết theo quy định.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

ĐBQH Phạm Đức Hoài trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, ĐBQH Phạm Đức Hoài trao tặng 13 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Đắk Song.