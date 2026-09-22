Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại xã Cát Tiên 3

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Cát Tiên 3

Tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Dương Khắc Mai, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trịnh Thị Tú Anh, ĐBQH chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cát Tiên 3 và đông đảo bà con cử tri trên địa bàn.

Bà Trịnh Thị Tú Anh, ĐBQH chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ủy Ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Tại hội nghị tiếp xúc, ĐBQH chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Trịnh Thị Tú Anh thông tin về dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, cử tri xã Cát Tiên 3 phản ánh những khó khăn trong công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt từ khi xã tiếp nhận và vận hành từ ngày 1/5/2026.

Lãnh đạo địa phương và cử tri tham dự tại hội nghị

Theo phản ánh, do chưa có xe chuyên dụng và bãi tập kết, xử lý rác đạt chuẩn, địa phương phải tạm thời thuê xe tải và lao động phổ thông vận chuyển rác đi xa hơn 13 km đến bãi rác cũ, vừa tốn kém ngân sách, vừa tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và mất an toàn lao động. Cử tri kiến nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn về phương tiện và hạ tầng.

Cử tri xã Cát Tiên 3

Trả lời kiến nghị, các cơ quan chức năng cho biết, theo khoản 3 Điều 63 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2026/NĐ-CP), việc tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng trên địa bàn thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã.

Cử tri Nguyễn Công Mạnh, thôn Hoa Lư, xã Cát Tiên 3 ý kiến về vấn đề vệ sinh môi trường trên địa bàn xã

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thường xuyên hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa. Đến nay, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, UBND xã Cát Tiên 3 đã lựa chọn được đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thông qua hình thức đấu thầu là Công ty cổ phần Thương mại - Xây dựng Đa Lộc.

Ông Trần Văn Diêu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời câu hỏi của cử tri

Theo khoản 3 Điều 78 Luật Bảo vệ môi trường, Nhà nước không khuyến khích đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt có phạm vi phục vụ chỉ trong một đơn vị hành chính cấp xã. Do đó, các địa phương cần thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải đến các bãi tập kết, xử lý theo quy hoạch, tuyệt đối không để phát sinh các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của cử tri

Ngoài vấn đề thu gom, xử lý rác thải, cử tri xã Cát Tiên 3 còn kiến nghị về phương án đền bù, giải tỏa và một số vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã.

Cử tri Nguyễn Thị Loan, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cát Tiên 3 kiến nghị bổ sung công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ xã trong tình hình mới.

Cử tri Nguyễn Thị Loan, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cát Tiên nêu 3 ý kiến về bổ sung công chức cho đội ngũ cán bộ xã

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp thu, giải đáp theo thẩm quyền.

Cử tri xã Cát Tiên 3 bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng và mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, đôn đốc thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong những tháng cuối năm 2026.