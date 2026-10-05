Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri xã Dào San và Sì Lở Lầu

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Sùng A Hồ phát biểu tại Hội nghị Tiếp xúc cử tri xã Dào San

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đã thông báo tới cử tri dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI; báo cáo khái quát hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau Kỳ họp thứ nhất đến trước Kỳ họp thứ Hai.

Dự kiến Kỳ họp sẽ khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11, chia làm 2 đợt. Công tác lập pháp là nội dung trọng tâm của Kỳ họp khi Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 44 dự án luật, nghị quyết nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong hệ thống pháp luật, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Hữu Toàn thông báo dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI tới cử tri xã Dào San

Trong số này, nhiều dự án luật có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân như dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (sửa đổi)...

Về hoạt động từ sau Kỳ họp thứ Nhất, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đã tổ chức 5 hội nghị lấy ý kiến và ban hành 15 văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tham gia góp ý vào 26 dự án Luật trình tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu Triệu Kim Thắng báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai tới cử tri xã Sì Lở Lầu

Đoàn cũng đã tổ chức 2 cuộc khảo sát về tình hình thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính và tình hình tổ chức, hoạt động của cấp xã sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; hoàn thành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Lai Châu”…

Cử tri xã Dào San kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu

Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội đã lắng nghe kiến nghị của cử tri, đặc biệt là những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và sau sáp nhập xã, thôn, bản.

Cử tri xã Sì Lở Lầu kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu

Cử tri hai xã kiến nghị có chính sách phụ cấp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã như Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, đặc biệt tại địa bàn biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; điều chỉnh mức phụ cấp đặc biệt đối với xã Sì Lở Lầu từ 50% lên 100%; bổ sung vị trí văn thư tại Văn phòng HĐND và UBND cấp xã, theo quy định hiện hành đây chỉ là vị trí kiêm nhiệm.

Chủ tịch UBND xã Dào San Trịnh Khắc Tấn giải trình một số kiến nghị của cử tri

Về giáo dục, cử tri đề nghị tăng biên chế cho trường học theo định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cơ sở giáo dục có cơ sở chi trả dạy vượt giờ và tuyển dụng; quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh mầm non và tiểu học.

Về y tế, cử tri đề nghị bổ sung giường bệnh cho trạm y tế cấp xã; hướng dẫn có phụ cấp đối với lãnh đạo khoa/phòng của trạm y tế cấp xã.

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp một số tuyến đường; mở rộng chợ Dào San; giảm mức thuế suất thuế GTGT 5% áp dụng đối với sản phẩm rừng trồng để thu hút doanh nghiệp đầu tư trồng dược liệu dưới tán rừng...

Chủ tịch UBND xã Sì Lở Lầu Đỗ Xuân Thủy giải đáp. làm rõ một số kiến nghị thuộc thẩm quyền

Tại hội nghị, lãnh đạo sở, ngành tỉnh Lai Châu và 2 xã đã giải đáp. làm rõ một số kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Sùng A Hồ cảm ơn và đánh giá cao các kiến nghị sát thực tiễn của cử tri hai xã Dào San và Sì Lở Lầu. Ngoài những kiến nghị đã được giải đáp tại hội nghị, những kiến nghị còn lại sẽ được Đoàn tổng hợp, nghiên cứu, chuyển đến cơ quan chức năng của tỉnh và Trung ương xem xét giải quyết.

Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Sùng A Hồ đề nghị cán bộ lãnh đạo các xã, thôn/bản tiếp tục sâu sát, nắm chắc tình hình cơ sở, giữ vững an ninh khu vực biên giới.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tặng quà Đồn Biên phòng Dào San

Thăm mô hình trồng rau của Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đã thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Dào San; thăm mô hình trồng rau của Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu.