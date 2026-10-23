Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu góp ý hoàn thiện pháp luật về xây dựng chính sách, ngân sách và đấu thầu

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ.

Nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, bảo đảm quyền tham gia của người dân

Phát biểu tại phiên thảo luận buổi sáng về dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đại biểu Vũ Minh Đạo đề nghị cân nhắc thận trọng cơ chế cho phép điều chỉnh quy định của luật trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách; xác định rõ điều kiện áp dụng, giới hạn thẩm quyền, thời hạn thực hiện và trách nhiệm báo cáo Quốc hội.

Đại biểu cũng đề nghị giữ đánh giá tác động về giới là nội dung riêng, chú trọng tác động của chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em, người cao tuổi và các nhóm yếu thế. Việc lấy ý kiến xây dựng pháp luật cần có hình thức phù hợp, bảo đảm người dân vùng sâu, vùng xa và những người hạn chế khả năng tiếp cận thông tin thực sự được tham gia.

Đại biểu Vũ Minh Đạo phát biểu thảo luận.

Bên cạnh đó, đại biểu kiến nghị duy trì thủ tục thẩm định chính sách nhằm kiểm soát chất lượng ngay từ khâu xây dựng; bổ sung tiêu chí đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật, công khai kết quả để kịp thời sửa đổi những quy định không còn phù hợp. Đại biểu nhấn mạnh, đơn giản hóa quy trình là cần thiết nhưng không được làm giảm chất lượng chính sách.

Đổi mới quản lý ngân sách, hoàn thiện chính sách thuế và nâng cao hiệu quả đấu thầu

Tại phiên thảo luận buổi chiều, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn đánh giá việc hợp nhất quy trình quản lý ngân sách nhà nước và đầu tư công là cần thiết, góp phần thống nhất quản lý chi đầu tư và chi thường xuyên. Đồng thời, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát nguồn vốn và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền.

Đại biểu đề nghị tăng cường trách nhiệm trong phân bổ dự toán, hạn chế chuyển nguồn ngân sách kéo dài; nghiên cứu cơ chế phân bổ linh hoạt, tránh quy định tỷ lệ chi quá cứng nhắc dẫn đến sử dụng nguồn lực kém hiệu quả.

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn phát biểu thảo luận.

Về chính sách thuế, đại biểu ủng hộ miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục hoạt động không vì lợi nhuận; đồng thời đề nghị cân nhắc chính sách miễn thuế cho đơn vị cung cấp suất ăn tại trường học, bệnh viện khi chưa có cơ chế bảo đảm lợi ích trực tiếp cho người sử dụng. Đối với đất bỏ hoang, cần làm rõ khái niệm và căn cứ áp dụng thuế, bảo đảm thống nhất với pháp luật đất đai.

Góp ý về Luật Đấu thầu (sửa đổi), đại biểu nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch; hạn chế lạm dụng chỉ định thầu, tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp; đồng thời nâng cao hiệu quả mua sắm tập trung và đàm phán giá đối với các mặt hàng đặc thù trong lĩnh vực y tế.

Các ý kiến của đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu góp phần hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công và bảo đảm tính khả thi của pháp luật khi triển khai trong thực tiễn.