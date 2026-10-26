Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu góp ý hoàn thiện các quy định về an ninh, chuyển đổi số và xử lý vi phạm hành chính

Đồng chí Sùng A Hồ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu chủ trì điều hành phiên thảo luận Tổ. Các đại biểu Đoàn Lai Châu đã tham gia nhiều ý kiến cụ thể nhằm hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội xem xét.

Đồng chí Sùng A Hồ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu chủ trì điều hành phiên thảo luận Tổ.

Làm rõ phạm vi bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Tham gia góp ý dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đại biểu Triệu Kim Thắng đề nghị làm rõ phạm vi điều chỉnh của luật, quy định cụ thể việc không áp dụng đối với công trình quốc phòng và khu quân sự đã thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành, tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện.

Đại biểu cũng kiến nghị quy định rõ cơ chế phối hợp, phân định thẩm quyền và trách nhiệm giữa các lực lượng trong quản lý, bảo vệ công trình quan trọng tại khu vực biên giới, hải đảo và thềm lục địa.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ chế bồi thường, hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân và hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các biện pháp bảo vệ công trình quan trọng. Trong đó, cần quan tâm cả những trường hợp không bị thu hồi đất nhưng quyền sử dụng đất, hoạt động xây dựng hoặc sinh hoạt bị hạn chế do yêu cầu bảo vệ công trình, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Cân nhắc thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành chính liên quan đến quyền tự do của công dân

Thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đại biểu Hoàng Quốc Khánh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, đề nghị tiếp tục nghiên cứu thận trọng quy định chuyển thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc từ Tòa án sang Chủ tịch UBND cấp xã.

Theo đại biểu, đây là các biện pháp mang tính cưỡng chế, trực tiếp liên quan đến quyền tự do thân thể của công dân. Vì vậy, cần xem xét đầy đủ yêu cầu về tính độc lập, khách quan, quyền được bảo vệ của người bị áp dụng và cơ chế giải quyết khiếu nại, khởi kiện. Bên cạnh đó, việc giao thêm thẩm quyền cũng phải tính đến năng lực, nhân lực và khối lượng công việc của chính quyền cấp xã.

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu phát biểu thảo luận.

Đại biểu đề nghị trước mắt tiếp tục giao thẩm quyền này cho Tòa án, đồng thời rà soát, tháo gỡ những vướng mắc trong trình tự, thủ tục hiện hành.

Đối với quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, đại biểu đề nghị cân nhắc việc kéo dài thời hiệu lên 3 năm đối với một số lĩnh vực, nhất là trật tự, an toàn giao thông đường bộ; nghiên cứu duy trì thời hiệu tối đa 1 hoặc 2 năm trong lĩnh vực này và quy định rõ nguyên tắc không áp dụng hồi tố theo hướng bất lợi đối với hành vi xảy ra trước khi luật có hiệu lực.

Liên quan đến việc xử phạt không lập biên bản đối với vi phạm phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đại biểu đề nghị giới hạn áp dụng đối với các trường hợp vi phạm rõ ràng, có đầy đủ căn cứ, bảo đảm quyền giải trình và quyền lợi hợp pháp của người vi phạm.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và xác định rõ trách nhiệm trong môi trường số

Góp ý dự án Luật An ninh dữ liệu, đại biểu Vũ Minh Đạo đề nghị hoàn thiện tiêu chí phân loại 5 cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu tại Điều 8, trong đó chú trọng tính chất dữ liệu và mức độ thiệt hại có thể phát sinh khi bị xâm phạm, không chỉ căn cứ vào quy mô hoặc số lượng dữ liệu.

Đại biểu đặc biệt lưu ý đến dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu di truyền và thông tin nhạy cảm của cá nhân. Đây là những loại dữ liệu có thể gây hậu quả nghiêm trọng, kéo dài khi bị lộ lọt. Đồng thời, cần đánh giá lại cấp độ rủi ro khi nhiều nguồn dữ liệu được kết nối, tích hợp, làm phát sinh khả năng nhận diện và theo dõi hoạt động của cá nhân.

Đại biểu Vũ Minh Đạo phát biểu thảo luận.

Về trách nhiệm bảo vệ an ninh dữ liệu, đại biểu đề nghị phân định rõ trách nhiệm giữa chủ quản dữ liệu và các tổ chức cung cấp phần mềm, hạ tầng, dịch vụ; không để việc thuê ngoài trở thành căn cứ loại trừ trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Đối với ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đại biểu kiến nghị làm rõ mục đích, phạm vi sử dụng dữ liệu để huấn luyện AI; trách nhiệm của chủ thể cấp quyền truy cập, giám sát hệ thống và cơ chế xử lý nguy cơ mất an ninh dữ liệu. Đồng thời, cần phân biệt thời hạn áp dụng biện pháp khẩn cấp với thời gian khắc phục triệt để sự cố.

Bảo đảm tính đặc thù của dữ liệu quốc phòng trong định danh điện tử

Tiếp tục phát biểu về dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, đại biểu Triệu Kim Thắng đề nghị bổ sung quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng tại Điều 40, bảo đảm thống nhất với pháp luật về quốc phòng và các luật có liên quan.

Đối với Điều 33 về thu thập, cập nhật, đồng bộ dữ liệu, đại biểu kiến nghị bổ sung quy định riêng đối với dữ liệu định danh thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng và cơ yếu.

Đại biểu Triệu Kim Thắng phát biểu thảo luận.

Theo đại biểu, các hệ thống dữ liệu quân sự, quốc phòng có tính chất đặc thù, nhiều thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước, cần được kiểm soát nghiêm ngặt trong quá trình kết nối, chia sẻ. Vì vậy, đại biểu đề nghị không áp dụng cơ chế đồng bộ dữ liệu chung đối với những dữ liệu này; việc kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về định danh và xác thực điện tử phải được thực hiện theo cơ chế phù hợp, bảo đảm yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước.