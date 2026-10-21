Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu góp ý hoàn thiện các dự án luật về y tế, lao động và bảo hiểm xã hội

Buổi sáng, các đại biểu thảo luận về 3 dự án luật liên quan đến y tế, an sinh xã hội và phòng, chống tác hại của thuốc lá. Buổi chiều, dưới sự chủ trì của đồng chí Sùng A Hồ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu các đại biểu tiếp tục cho ý kiến đối với 4 dự án luật thuộc lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Sùng A Hồ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu chủ trì buổi thảo luận.

Nâng cao hiệu quả phòng, chống tác hại của thuốc lá và bảo vệ quyền lợi trẻ em

Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đại biểu Hoàng Quốc Khánh đề nghị tăng cường quản lý việc sử dụng thuốc lá, làm rõ trách nhiệm của người quản lý địa điểm cấm hút thuốc, kiểm soát hoạt động kinh doanh và đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý vi phạm.

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh tham gia ý kiến thảo luận.

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn đề nghị cân nhắc quy định cấm hoàn toàn việc trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán lẻ, nghiên cứu phương án giới hạn phạm vi trưng bày phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Đại biểu Cà Thị Thắm đề nghị quan tâm đặc điểm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm rõ trách nhiệm quản lý các cơ sở kinh doanh thuốc lá quy mô nhỏ.

Về bảo vệ trẻ em, đại biểu Hoàng Quốc Khánh đề nghị phân định rõ thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã trong việc đề nghị Tòa án áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em. Đại biểu Vũ Minh Đạo kiến nghị hoàn thiện cơ chế hậu kiểm đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, tăng cường năng lực và nguồn lực cho cán bộ cấp xã. Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn đề nghị thận trọng với quy định cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh, bảo đảm quyền tự nguyện và lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Nâng cao năng lực y tế cơ sở, bảo đảm quyền lợi người dân

Góp ý các quy định về người khuyết tật, đại biểu Vũ Minh Đạo đề nghị thống nhất quy trình xác định mức độ khuyết tật tại cấp xã; nghiên cứu giám định lưu động, sử dụng dữ liệu y tế sẵn có nhằm giảm khó khăn đi lại cho người dân vùng sâu, vùng xa.

Đối với quy định trạm y tế được bố trí giường lưu tối đa 72 giờ, đại biểu đề nghị có cơ chế linh hoạt tại địa bàn miền núi khi giao thông bị chia cắt do thiên tai, sạt lở; đồng thời nghiên cứu cho phép các trạm y tế đủ điều kiện điều trị nội trú một số bệnh thông thường, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn tham gia ý kiến thảo luận.

Về quản lý giá thuốc, thiết bị y tế, đại biểu kiến nghị xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông, minh bạch, tăng cường kiểm soát giá và chất lượng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Đối với bảo hiểm y tế, cần bảo đảm người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu vẫn được thanh toán phần chi phí thuộc phạm vi, mức hưởng theo quy định; đồng thời duy trì quyền lợi khám, chữa bệnh khi các cơ sở y tế được sắp xếp, tổ chức lại.

Cân nhắc mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo đảm an toàn quỹ bảo hiểm xã hội

Tại phiên thảo luận buổi chiều, Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn đề nghị cân nhắc việc đưa người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đại biểu, nhóm lao động này có thu nhập không ổn định, thời gian làm việc linh hoạt, nhiều trường hợp không có người sử dụng lao động cùng đóng góp, nên cần đánh giá kỹ tác động và tính khả thi; đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Về đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, đại biểu cơ bản đồng tình với việc mở rộng danh mục đầu tư nhưng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn quỹ; đề nghị hoàn thiện tiêu chí lựa chọn ngân hàng nhận tiền gửi, cơ chế kiểm soát rủi ro và quy định về tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại các ngân hàng thương mại cổ phần.

Các ý kiến của đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu xuất phát từ thực tiễn, đặc biệt là những khó khăn tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, góp phần hoàn thiện các dự án luật theo hướng đồng bộ, khả thi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.