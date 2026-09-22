Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2026 tại xã Sìn Hồ

Giai đoạn 2021-2026, xã Sìn Hồ và có tổng cộng 24 sản phẩm OCOP được công nhận đạt hạng 3 sao. Đến thời điểm hiện tại, có 2 sản phẩm còn thời hạn công nhận và 25 sản phẩm đã hết hạn cần rà soát đánh giá lại, thuộc 7 chủ thể là các hợp tác xã, công ty, hộ kinh doanh.

Năm 2026 xã triển khai hỗ trợ cho 2 sản phẩm dự kiến phát triển mới, nâng cao chất lượng sản phẩm đã được công nhận, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại; khuyến khích ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và phát triển vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất.

Quang cảnh buổi giám sát.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Qua đợt giám sát, đoàn đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong đăng ký đánh giá lại sản phẩm đã hết hạn; việc tiếp nhận, quản lý hồ sơ sản phẩm OCOP; quản lý vùng nguyên liệu và liên kết sản xuất của các sản phẩm chưa ổn định; một số sản phẩm chưa duy trì chất lượng, đổi mới mẫu mã...

Đại diện chủ thể OCOP phát biểu tại buổi giám sát.

Lãnh đạo UBND xã Sìn Hồ phát biểu tại buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu Hoàng Quốc Khánh ghi nhận những kết quả xã Sìn Hồ đã đạt được trong triển khai Chương trình OCOP. Đồng chí đề nghị xã phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn nguyên liệu đầu vào; quản lý nhãn mác, bao bì, truy xuất nguồn gốc và hồ sơ sản phẩm.

Đoàn giám sát ghi nhận các kiến nghị của địa phương, đề nghị UBND xã tiếp thu và thực hiện nghiêm túc các ý kiến của đoàn qua đợt giám sát.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát kết luận buổi giám sát.

Trước đó, đoàn đã khảo sát thực tế tại một số chủ thể OCOP tiêu biểu trên địa bàn, tìm hiểu tình hình sản xuất, chế biến, nguồn nguyên liệu, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, tiêu thụ và phát triển sản phẩm sau khi được công nhận OCOP.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Hợp tác xã Mý Dao, thôn 1 (xã Sìn Hồ).