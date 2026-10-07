Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát Trạm Y tế xã Khổng Lào

Quang cảnh buổi khảo sát.

Từ ngày 1/1/2026, Trạm Y tế xã Khổng Lào được chuyển giao về UBND xã quản lý. Sau chuyển giao, hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân cơ bản được duy trì ổn định. Trạm hiện có 24 viên chức, người lao động, trong đó 2 bác sĩ, phục vụ hơn 17.000 người dân trên địa bàn. Nhân lực được bố trí tại trạm chính và 2 điểm trạm; 12 nhân viên y tế thường xuyên cắm chốt tại các điểm trạm, góp phần bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ban đầu.

Bác sĩ Nguyễn Viết Tuyên - Giám đốc Trạm Y tế xã Khổng Lào báo cáo thực trạng cơ sở vật chất và khả năng đáp ứng nhiệm vụ của đơn vị.

9 tháng năm 2026, Trạm Y tế xã Khổng Lào đã khám cho gần 28.000 lượt người, đạt 87,3% kế hoạch; điều trị ngoại trú kê đơn bảo hiểm y tế cho hơn 6.000 lượt người và điều trị nội trú 109 trường hợp. Trạm được giao thực hiện 719 danh mục kỹ thuật, hiện triển khai 585 danh mục. Một số kỹ thuật chưa thực hiện được do thiếu nhân lực chuyên môn, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế.

Qua khảo sát thực tế, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận cơ sở vật chất, trang thiết bị của trạm còn nhiều khó khăn. Trạm chính là dãy nhà cấp 4 đưa vào sử dụng từ năm 2011; một số phòng giao ban, phòng trực bị thấm dột khi mưa lớn. Hiện trạm mới có 56/155 danh mục trang thiết bị y tế tối thiểu theo quy định; trong đó 6 thiết bị đã hư hỏng, 9 thiết bị xuống cấp. Tại 2 điểm trạm, điều kiện bảo quản thuốc còn hạn chế do thiếu thiết bị kiểm soát nhiệt độ và thông gió.

Đoàn khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với cán bộ y tế xã Khổng Lào.

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo Trạm Y tế xã Khổng Lào kiến nghị với đoàn khảo sát quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và nhân lực phù hợp với quy mô dân số; có chính sách hỗ trợ, thu hút nhân viên y tế công tác tại địa bàn khó khăn; tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn; bảo đảm cung ứng, vận chuyển thuốc, vắc xin và xem xét đưa điều trị ARV về trạm y tế…

Đoàn khảo sát trao đổi, thăm hỏi người dân khi đến Trạm Y tế xã Khổng Lào khám, chữa bệnh.

Các thành viên đoàn khảo sát và đại diện các đơn vị liên quan đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của Trạm Y tế xã Khổng Lào sau khi chuyển giao về UBND xã quản lý. Nội dung tập trung vào công tác lập, giao dự toán; cung ứng, vận chuyển, bảo quản thuốc; quản lý chuyên môn, chuyển tuyến người bệnh; đào tạo, chuyển giao kỹ thuật. Qua trao đổi, đoàn khảo sát làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cơ sở.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh phát biểu kết luận buổi khảo sát.

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh ghi nhận những kết quả Trạm Y tế xã Khổng Lào đạt được trong duy trì hoạt động sau chuyển giao. Đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp các kiến nghị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và những vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển giao để chuyển lên cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.