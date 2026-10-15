Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tình tình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 tại xã Bình Sơn, Cúc Phương

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Ngọc

*Sáng 15/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã khảo sát tình tình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 tại xã Bình Sơn. Tham gia Đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐBQH tỉnh.

Cùng tham dự buổi khảo sát có đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; các vị ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; đại diện Thường trực Đảng ủy xã Bình Sơn.

Theo báo cáo của UBND xã Bình Sơn, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã nhanh chóng ổn định bộ máy hoạt động, giảm tầng nấc trung gian, giúp UBND xã chủ động hơn trong xử lý công việc, rút ngắn quy trình, nâng cao tính kịp thời trong chỉ đạo, điều hành. Việc phân cấp, phân quyền rõ ràng đã tạo điều kiện để chính quyền cấp xã chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, trong 9 tháng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 12,1%, tăng 14% so với cùng kỳ. Đối với sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân đạt 1.732 ha, bằng 100% kế hoạch. Năng suất lúa vụ Xuân đạt 65 tạ/ha. Tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa đạt 1.732,04 ha, bằng 100% kế hoạch, năng suất ước đạt 57,5 tạ/ha. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, toàn xã có 350 hộ chăn nuôi quy mô gia đình, 10 hộ chăn nuôi quy mô trang trại; tổng đàn gồm 7.965 con lợn, 417 con trâu, bò và 235.667 con gia cầm, thủy cầm. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại 9 tháng ước đạt 2.508 tấn, bằng 82% kế hoạch.

Xã tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới; quản lý chặt chẽ đất nông nghiệp, quỹ đất công ích; rà soát diện tích đất để đấu giá, cho thuê quyền sử dụng đất công ích theo quy định. Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, toàn xã có 72 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã, tổ hợp tác và 228 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 7.000 lao động; thu nhập bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và các nghề truyền thống trên địa bàn tiếp tục được duy trì, phát triển như: dũa cưa, sừng mỹ nghệ, nón lá, nề, mộc, xay xát.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực; Trung tâm Phục vụ hành chính công duy trì chất lượng giải quyết hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết đúng, trước hạn. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Lãnh đạo UBND xã Bình Sơn báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ảnh: Xuân Ngọc

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Bình Sơn đề nghị các cấp, các ngành: Quan tâm tăng cường nguồn lực đầu tư và ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi, giao thông, môi trường và chuyển đổi số, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn xã về tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; đồng thời có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế địa phương.

Quan tâm hoàn thiện, nâng cấp các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung phục vụ giải quyết TTHC và chuyển đổi số; bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống. Chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh tăng cường phối hợp, hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, nhất là đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Quan tâm ban hành hoặc đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ về tiếp cận nguồn vốn tín dụng, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Ngọc

Bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam, ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Ngọc

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Ngọc

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vào những vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, phát triển ngành nghề kinh tế, dịch vụ, cải cách hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Xuân Ngọc

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội tại xã Bình Sơn; đồng thời tiếp thu toàn bộ những ý kiến của địa phương. Những ý kiến, kiến nghị của địa phương sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Quốc hội và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền.

*Chiều 15/10, Đoàn ĐBQH tỉnh đã khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tại xã Cúc Phương, tập trung đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, nhất là khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐBQH tỉnh; Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; các vị ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; đại diện Thường trực Đảng ủy xã Cúc Phương.

Lãnh đạo xã Cúc Phương báo cáo làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của Đoàn khảo sát. Ảnh: Minh Quang

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo UBND xã Cúc Phương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2026, xã đã tập trung duy trì sản xuất nông nghiệp, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và khai thác tiềm năng phát triển du lịch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 9,37 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 23 tỷ đồng; hoạt động du lịch tiếp tục là điểm nhấn với 248 nghìn lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt gần 40 tỷ đồng. Cùng với phát triển kinh tế, địa phương quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Bên cạnh kết quả đạt được, xã Cúc Phương nêu một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý đất đai, đầu tư công, tài chính - ngân sách và việc tiếp nhận, thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân cấp, phân quyền về cấp xã. Địa phương kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục rà soát, hoàn thiện và hướng dẫn thống nhất các quy định chuyên ngành còn bất cập; tháo gỡ khó khăn đối với hồ sơ, dự án chuyển tiếp sau sắp xếp đơn vị hành chính; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm chuyên ngành, hạn chế tình trạng nhập liệu trùng lặp, chồng chéo trong chế độ báo cáo. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ nguồn lực, trang thiết bị để chính quyền cấp xã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Quang

Đại diện Sở Xây dựng làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ảnh: Minh Quang

Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu. Ảnh: Minh Quang

Xã Cúc Phương đề nghị xem xét bổ sung 5 biên chế còn thiếu so với chỉ tiêu được giao, ưu tiên các vị trí chuyên môn về tư pháp, nông nghiệp, du lịch, đất đai, tài nguyên khoáng sản và xây dựng; tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã. Địa phương cũng kiến nghị các sở, ngành phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đất đai, quy hoạch, xác định giá đất, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử đụng đất; hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng gắn với lợi thế Vườn quốc gia Cúc Phương. Qua đó, tạo điều kiện huy động nguồn lực đầu tư, phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được và tập trung thảo luận các vấn đề thực tiễn đang đặt ra với địa phương, nhất là công tác quản lý đất đai, đầu tư công, phát triển kinh tế- dịch vụ, cải cách hành chính và tổ cức thực hiện nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: Minh Quang

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của địa phương. Đồng thời, đề nghị xã Cúc Phương tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội; chủ động tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quan tâm bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế gắn với quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đối với những kiến nghị, đề xuất của địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và chuyển đến Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.