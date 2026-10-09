Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại phường Hà Nam

Quang cảnh hội nghị.

Tham gia Đoàn khảo sát có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Thế, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn khảo sát; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của UBND phường Hà Nam, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND phường đã kiện toàn tổ chức, duy trì hoạt động quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công liên tục; phương thức điều hành từng bước chuyển theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, gắn với tiến độ và kết quả thực hiện.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: 9 tháng đầu năm, phường đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/12 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó: thu nhập bình quân đầu người ước đạt 87,9 triệu đồng/người (đạt 90% kế hoạch); giải quyết việc làm mới cho 964 lao động (đạt 97% kế hoạch); số Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2: khối Mầm non và khối Tiểu học đạt 100%, khối Trung học cơ sở đạt 75%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ đô thị hoá đạt 100%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 4.053 tỷ đồng (đạt 52% kế hoạch giao); giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đạt 43,96 tỷ đồng (đạt 34,5% kế hoạch)...

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh, quốc phòng - an ninh được duy trì ổn định; mạng lưới giáo dục được sắp xếp mạnh theo hướng giảm đầu mối, tập trung nguồn lực; công tác y tế dự phòng, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ và giải quyết đúng hạn ở mức cao. 100% hồ sơ tiếp nhận trong 9 tháng được tiếp nhận trực tuyến, không phát sinh hồ sơ trễ hạn; tỷ lệ số hóa đạt 99,02%; hạ tầng số, truyền thanh IP, Camera AI và Tổ Công nghệ số cộng đồng được triển khai rộng trên địa bàn.

Công tác quản lý đất đai, chuẩn hóa dữ liệu và giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện, tạo chuyển biến rõ trong xử lý các dự án trọng điểm. Đến nay, đã giải phóng mặt bằng khoảng 64,99% diện tích phải thực hiện, phê duyệt 62 phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả trên 362,4 tỷ đồng, góp phần tạo quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển.

Đại diện lãnh đạo phường Hà Nam nêu đề xuất, kiến nghị tại hội nghị.

Tại buổi khảo sát, phường Hà Nam kiến nghị, đề xuất Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là các quy định chuyển tiếp, phân quyền, phân cấp và cơ chế phối hợp giữa cấp tỉnh với cấp xã. Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành, cập nhật đồng bộ các văn bản hướng dẫn phân định thẩm quyền và quy trình xử lý công việc trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là đất đai, quy hoạch, đầu tư công, ngân sách, tài sản công, xây dựng và các thủ tục hành chính có liên thông cấp tỉnh - cấp xã. Chỉ đạo tích hợp và kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo nguyên tắc dùng chung, hạn chế việc địa phương phải nhập lại dữ liệu đã có; hỗ trợ hạ tầng, thiết bị và giải pháp an toàn thông tin phục vụ số hóa hồ sơ, lưu trữ điện tử và cung cấp dịch vụ công…

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lanh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi khảo sát, các thành viên Đoàn và đại diện các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung trao đổi làm rõ những vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, tỷ lệ đô thị hoá, phát triển kinh tế - dịch vụ, cải cách hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn khảo sát phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn khảo sát ghi nhận các ý kiến trao đổi của địa phương, sở, ngành. Đồng thời, đề nghị phường Hà Nam, các sở, ngành tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung theo yêu cầu; phản ánh đầy đủ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Đồng chí Trưởng Đoàn khảo sát cũng ghi nhận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của phường Hà Nam và sẽ tổng hợp, chuyển tải đầy đủ ý kiến của cơ sở đến các cơ quan có thẩm quyền, góp phần phục vụ quá trình xem xét, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Sau khi khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại phường, Đoàn khảo sát đã đi khảo sát thực tế và tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng Hưng Mỹ, phường Hà Nam.