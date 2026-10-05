Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tình hình thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính tại Công an tỉnh và các đơn vị liên quan

Đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn khảo sát chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi Cục Hải quan khu vực 4, Toà án nhân dân khu vực 1, 5, 8.

Tại buổi làm việc, Đoàn tập trung khảo sát tình hình triển khai, tổ chức thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/8/2026. Đồng thời, làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, nhất là các quy định chưa phù hợp, còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc chưa thống nhất trong quá trình áp dụng; làm rõ những khó khăn trong xác định thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, ngay sau khi Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2025, Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về công tác quản lý, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trong đó, xác định và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng nghiệp vụ và Công an cấp xã.

Kết quả từ ngày 1/7/2025 đến 31/8/2026, Công an các đơn vị, địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 94.372 vụ/93.369 đối tượng, phạt số tiền 265,3 tỷ đồng; chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự 4 vụ, áp dụng biện pháp thay thế, nhắc nhở đối với người chưa thành niên 32 vụ.

Quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết vụ án, vụ việc, Công an các đơn vị, địa phương chú trọng phân định rõ giữa xử lý vi phạm hành chính và xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do thiếu máy móc, trang thiết bị kỹ thuật để kiểm định, giám định hoá chất để phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm trên một số lĩnh vực như bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; kinh phí xử lý, tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu hoặc giám định còn thiếu, chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và các nghị định xử phạt trong lĩnh vực chuyên ngành nói riêng còn một số bất cập, chưa thực sự thống nhất hoặc thiếu tính khả thi, ảnh hưởng nhất định đến quá trình áp dụng, tổ chức thực hiện...

Để việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính hiệu quả, Công an tỉnh đề xuất Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các nghị định xử phạt trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ về thẩm quyền xử phạt quy định tại Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 311/2026/NĐ-CP ngày 6/8/2026) và phù hợp với thực tiễn. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với đội ngũ trực tiếp thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở địa phương. Quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và nguồn kinh phí ổn định trong công tác xử lý vi phạm hành chính…

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn khảo sát và đại diện các sở, ngành, địa phương đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính: một số quy định tại Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 311/2026/NĐ-CP ngày 6/8/2026). Việc xác định thẩm quyền đối với vụ việc liên quan nhiều hành vi, mức độ tuân thủ quy định pháp luật, kho vật chứng; thời hạn thu giữ, tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử; việc chuyển thẩm quyền người buộc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc từ toà án sang Chủ tịch UBND cấp xã…

Đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi khảo sát.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn khảo sát nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu kỹ các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đoàn khảo sát đề nghị Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung theo yêu cầu; phản ánh đầy đủ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị từ thực tiễn để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tới.

Đồng thời, Đoàn cũng ghi nhận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, sẽ tổng hợp đầy đủ những kiến nghị, đề xuất của đơn vị và có ý kiến tại nghị trường Quốc hội đối với việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; một số quy định tại Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 311/2026/NĐ-CP ngày 6/8/2026)…