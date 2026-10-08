Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại xã Giao Ninh

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham gia Đoàn có đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐBQH; các vị ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành chuyên môn của tỉnh.

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía xã Giao Ninh có đồng chí Doãn Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và các phòng, ban, bộ phận chuyên môn.

Đồng chí Doãn Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Giao Ninh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND xã Giao Ninh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của xã cơ bản ổn định, nhiều lĩnh vực có chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được bảo đảm, cải cách hành chính và chuyển đổi số được tập trung thực hiện.

Trong sản xuất nông nghiệp, vụ Xuân xã gieo cấy 490,5 ha lúa, năng suất ước đạt 75,62 tạ/ha, sản lượng trên 3.709 tấn; vụ Mùa gieo cấy 616,3 ha. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 9 tháng ước đạt 787 tấn, bằng 85% kế hoạch năm; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 884 tấn, bằng 80% kế hoạch. Toàn xã hiện có 131 tàu tham gia khai thác thủy hải sản.

Công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện. Đến ngày 30/9, xã đã cấp 191 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 100% kế hoạch; dữ liệu đất đai được rà soát, đối sánh, bổ sung thông tin cho 27.148 thửa đất, đạt 93,04% kế hoạch. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 111,257 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 93,758 tỷ đồng, bằng 75,3% kế hoạch.

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục có chuyển biến. Trong 9 tháng, xã ước đón 110.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; doanh thu dịch vụ ước đạt 22 tỷ đồng. Công tác đăng ký, quản lý hộ kinh doanh có nhiều chuyển biến, với 194 hộ thành lập mới, tổng số vốn đăng ký 79,110 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Xã đã hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập từ 9 cơ sở xuống còn 5 cơ sở; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập đạt trên 91%. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được duy trì; đến nay đã khám sức khỏe cho 9.881 người. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn xã đạt 89,3%.

Sau sắp xếp, xã đã hoàn thành việc tổ chức lại 24 thôn thành 12 thôn, bàn giao hồ sơ, tài liệu, tài sản, cơ sở vật chất và kiện toàn đội ngũ cán bộ ở các thôn mới. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận, giải quyết 27.607 hồ sơ trong 9 tháng; tỷ lệ giải quyết đúng hạn và tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Hà Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Bích Đào, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi khảo sát, các thành viên Đoàn và đại diện các sở, ngành trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, tập trung vào những vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - dịch vụ, cải cách hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…

Đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận các ý kiến trao đổi của địa phương, sở, ngành; đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham gia góp ý các dự án luật một cách thực chất, có căn cứ và lập luận rõ ràng, phản ánh đúng những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Đối với các kiến nghị của xã Giao Ninh, những nội dung, vấn đề chưa được giải đáp đầy đủ hoặc thuộc thẩm quyền của Quốc hội, bộ, ngành Trung ương cần được bổ sung bằng văn bản, nêu rõ bất cập và đề xuất cụ thể. Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp, chuyển tải đầy đủ ý kiến của cơ sở đến các cơ quan có thẩm quyền, góp phần phục vụ quá trình xem xét, hoàn thiện chính sách, pháp luật.