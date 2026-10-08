Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát hoạt động y tế cơ sở tại phường Đoàn Kết và xã Tả Lèng

Cùng đi có các đồng chí: Vũ Minh Đạo - Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Cà Thị Thắm - Viên chức Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XVI; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Đoàn khảo sát làm việc với Trạm Y tế phường Đoàn Kết.

Sau chuyển giao về UBND xã, phường, Trạm y tế phường Đoàn Kết và Trạm Y tế xã Tả Lèng cơ bản duy trì hoạt động khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch và các chương trình y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện còn phát sinh những khó khăn liên quan đến nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc và điều kiện thực hiện các danh mục kỹ thuật.

Đoàn khảo sát cơ sở vật chất tại Trạm Y tế phường Đoàn Kết.

Tại Trạm Y tế phường Đoàn Kết, những khó khăn, vướng mắc trong bố trí nhân lực theo vị trí việc làm, nhất là nhân lực xét nghiệm; đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất tại các điểm trạm và bổ sung, thay thế trang thiết bị còn thiếu, hư hỏng được tập trung trao đổi. Trạm cũng đề nghị tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên và hướng dẫn cụ thể về cơ chế phối hợp, tổ chức hoạt động sau khi chuyển giao về UBND phường quản lý.

Đoàn khảo sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi tình hình khám, chữa bệnh của bà con tại Trạm Y tế phường Đoàn Kết.

Trong khi đó, Trạm Y tế xã Tả Lèng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trạm y tế Tả Lèng, Giang Ma và Hồ Thầu, hiện có 26 người làm việc, trong đó 3 bác sĩ, duy trì hoạt động tại 1 điểm chính và 2 điểm trạm. Từ đầu năm 2026 đến nay, trạm thực hiện 432/777 danh mục kỹ thuật, đạt 55%; trang thiết bị hiện có đáp ứng 56/68 danh mục theo quy định, thuốc bảo hiểm y tế đáp ứng 200/250 danh mục. Một số danh mục kỹ thuật chưa thực hiện được do thiếu nhân lực chuyên môn, trang thiết bị và phòng chức năng phù hợp.

Đoàn khảo sát cơ sở vật chất tại Trạm Y tế xã Tả Lèng.

Tại cơ sở chính và các điểm trạm, một số hạng mục cơ sở vật chất còn hạn chế, có nơi thấm dột, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, cần được quan tâm đầu tư. Trạm kiến nghị tiếp tục bổ sung nhân lực phù hợp với quy mô dân số, địa bàn; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, thiết bị cấp cứu và các phương tiện phục vụ khám, chữa bệnh; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên.

Thành viên đoàn khảo sát phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Trạm Y tế xã Tả Lèng.

Qua khảo sát, các thành viên trong đoàn khảo sát và các đơn vị liên quan đã tập trung làm rõ những khó khăn trong bố trí, sử dụng nhân lực; bảo đảm kinh phí hoạt động, thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị; đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sau khi chuyển giao trạm y tế về UBND cấp xã, phường quản lý. Những kiến nghị, đề xuất là cơ sở để đoàn tổng hợp, phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh kết luận tại buổi khảo sát.

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh, Trưởng đoàn khảo ghi nhận nỗ lực của Trạm Y tế phường Đoàn Kết và Trạm Y tế xã Tả Lèng trong duy trì hoạt động, chăm sóc sức khỏe nhân dân sau chuyển giao. Đồng chí đề nghị các trạm tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, đề nghị các đơn vị liên quan quan tâm tháo gỡ về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hỗ trợ chuyên môn, từng bước nâng cao năng lực y tế cơ sở.