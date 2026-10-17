Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa chủ động, trách nhiệm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Sáng 17-10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Sau phiên khai mạc, đồng chí Lê Hữu Trí - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Khánh Hòa đã trả lời phỏng vấn Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về những nội dung trọng tâm của kỳ họp, công tác chuẩn bị của Đoàn ĐBQH tỉnh khi tham dự kỳ họp và những vấn đề được cử tri địa phương quan tâm.

Đồng chí Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

- Thưa đồng chí, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI có khối lượng công việc lớn, với nhiều nội dung quan trọng về lập pháp và quyết định các vấn đề của đất nước. Đồng chí có thể chia sẻ những điểm đáng chú ý của kỳ họp lần này?

- Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể sáng 17-10. Kỳ họp sẽ được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, chia thành 2 đợt, dự kiến kết thúc ngày 21-11. Đây là kỳ họp có chương trình nghị sự với khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và hiệu quả giải quyết từng nội dung.

Trọng tâm của kỳ họp là công tác lập pháp, xem xét, thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng; đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, hoạt động giám sát và những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật.

Nhiều nội dung lập pháp tại kỳ họp liên quan trực tiếp đến tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với mỗi đại biểu Quốc hội không chỉ là nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu mà còn phải đánh giá đầy đủ tác động của chính sách, nhận diện những vấn đề có thể phát sinh trong thực tiễn để tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng.

Theo tôi, hiệu quả của kỳ họp không chỉ được thể hiện ở số lượng luật, nghị quyết được xem xét, thông qua mà quan trọng hơn là chất lượng của các quyết sách, tính đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật và khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

- Kỳ họp có khối lượng công việc lớn và nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa đã chuẩn bị như thế nào để tham gia kỳ họp đạt hiệu quả cao nhất, thưa đồng chí?

- Xác định Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị từ sớm, tập trung vào 3 nội dung chính như: Nắm bắt thực tiễn địa phương và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với các dự án luật; đồng thời nghiên cứu, chuẩn bị nội dung để đại biểu tham gia thảo luận tại kỳ họp.

Trước hết, đoàn chú trọng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Qua đó, đại biểu Quốc hội có điều kiện trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất của người dân; đồng thời ghi nhận những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, thực hiện các cơ chế, chính sách tại địa phương.

Trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, từ ngày 28-9 đến 2-10, đoàn đã tổ chức tiếp xúc tại 13 điểm, thuộc 37 xã, phường, với hơn 3.500 cử tri tham dự. Đây là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng để đại biểu nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề có tính đại diện, có tác động rộng và thuộc thẩm quyền xem xét của Quốc hội để phản ánh tại kỳ họp.

Cùng với đó, đoàn đã tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp; đồng thời đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát, cung cấp thông tin, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực phụ trách, nhất là những nội dung có liên quan đến các dự án luật. Việc lấy ý kiến từ các cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện giúp đoàn có thêm cơ sở thực tiễn để đánh giá tính phù hợp, tính thống nhất và khả năng áp dụng của các quy định được đề xuất.

Trên cơ sở ý kiến của cử tri, cơ quan chuyên môn và kết quả nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, đoàn tập trung rà soát những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những quy định có thể phát sinh vướng mắc khi triển khai; qua đó nghiên cứu, lựa chọn nội dung cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc làm rõ. Đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý nhà nước tại Khánh Hòa, Đoàn chú trọng trao đổi với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để đánh giá tác động, bảo đảm các ý kiến tham gia có căn cứ và sát thực tiễn.

Bên cạnh công tác nghiên cứu nội dung, đoàn cũng chú trọng phối hợp, phân công nhiệm vụ và chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động của đại biểu. Mục tiêu là bảo đảm mỗi đại biểu tham gia kỳ họp với tinh thần chủ động, trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm và lĩnh vực chuyên môn của mình, đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

- Trong công tác chuẩn bị, việc lấy ý kiến từ thực tiễn địa phương và tham gia xây dựng pháp luật có ý nghĩa như thế nào đối với chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, thưa đồng chí?

- Theo tôi, việc lấy ý kiến từ thực tiễn địa phương và tham gia xây dựng pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ cho nhau. Muốn tham gia xây dựng pháp luật có chất lượng thì đại biểu phải nắm chắc thực tiễn; ngược lại, thông qua hoạt động lập pháp, đại biểu có điều kiện kiến nghị hoàn thiện những quy định chưa phù hợp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra trong quá trình quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chính sách.

Đối với Đoàn ĐBQH tỉnh, chúng tôi xác định việc nghiên cứu, tham gia góp ý các dự án luật, nghị quyết phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đồng thời bảo đảm tính toàn diện, khách quan, tuân thủ Hiến pháp và phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong quá trình nghiên cứu, đại biểu cần quan tâm không chỉ đến nội dung quy định mà còn đến tính thống nhất của hệ thống pháp luật, thẩm quyền tổ chức thực hiện, nguồn lực bảo đảm và trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Một quy định dù có mục tiêu đúng nhưng nếu chưa rõ về cơ chế thực hiện, chưa xác định đầy đủ trách nhiệm hoặc chưa phù hợp với điều kiện thực tế thì khi triển khai có thể phát sinh khó khăn, làm giảm hiệu quả của chính sách.

Vì vậy, đoàn chú trọng tổng hợp ý kiến từ hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, tiếp công dân; đồng thời tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của chính quyền địa phương và các sở, ngành trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật. Đây là cơ sở quan trọng để đại biểu nhận diện những bất cập, đánh giá tác động của quy định và đề xuất giải pháp phù hợp. Những vấn đề mang tính chính sách, cần được xem xét ở tầm quốc gia sẽ được nghiên cứu để phản ánh tại nghị trường; những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương sẽ được chuyển đến cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định.

Chúng tôi mong muốn mỗi ý kiến tham gia của đại biểu không chỉ dừng lại ở việc nêu vấn đề mà cần đi sâu phân tích nguyên nhân, chỉ ra những bất cập cụ thể và đề xuất phương án xử lý có tính khả thi. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, bảo đảm các quy định sau khi được ban hành có thể triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

- Với trách nhiệm là đại biểu Quốc hội của tỉnh, đồng chí kỳ vọng gì về những đóng góp của Đoàn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI?

- Tôi kỳ vọng các đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, kinh nghiệm và bản lĩnh của người đại biểu dân cử; tham gia đầy đủ, tích cực vào các hoạt động của Quốc hội, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đối với từng nội dung trình Quốc hội, chúng tôi sẽ cố gắng nghiên cứu kỹ, phát biểu đúng trọng tâm, có căn cứ và gắn với yêu cầu thực tiễn. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sự phát triển của địa phương sẽ được quan tâm phản ánh trên tinh thần khách quan, xây dựng, vì lợi ích chung.

Tôi cũng mong muốn thông qua hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, tiếng nói của cử tri Khánh Hòa được chuyển tải đầy đủ, kịp thời và có trách nhiệm đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, những chủ trương, chính sách, quyết sách của Quốc hội sẽ được thông tin, giải thích rõ hơn đến cử tri, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trước yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động của cơ quan dân cử, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tổng hợp thông tin, tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Với sự chuẩn bị chủ động, kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa quyết tâm tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI với những đóng góp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân địa phương.