Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: N.Lộc

Dự Hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên; đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội; các ĐBQH là Ủy viên chuyên trách tại các Ủy ban của Quốc hội và ĐBQH công tác tại tỉnh.

Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trần Quốc Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ngành.

Kỳ họp thứ Hai được tổ chức thành công với việc thông qua nhiều nội dung quan trọng

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo với cử tri, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, với cường độ cao, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đạt nhiều kết quả nổi bật, vượt chương trình đề ra tại đầu Kỳ họp.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: N.Lộc

Tại Kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết (trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, cùng 1 nghị quyết về kỳ họp); tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn lần đầu trong nhiệm kỳ; đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật để các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

“Kết quả Kỳ họp tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới, trách nhiệm, chủ động, quyết liệt của Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý và động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước” - đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tích cực tham gia hoạt động của Quốc hội

Trong điều kiện khối lượng công việc rất lớn, với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, các ĐBQH đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kiến nghị và đề xuất các giải pháp thiết thực đối với những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước, của tỉnh và những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên - thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo với cử tri. Ảnh: N.Lộc

Tại Kỳ họp, các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc các hoạt động của Kỳ họp; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết các nội dung theo chương trình.

Các ý kiến phát biểu của Đoàn ĐBQH tỉnh được các đại biểu chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện tâm huyết, trí tuệ, đồng thời, có sự tham vấn, thảo luận trong Đoàn, phản ánh đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh với Quốc hội.

Các đại biểu trong Đoàn đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu tham gia phát biểu tổng số 87 lượt ý kiến; trong đó có: 13 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận ở hội trường, 72 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận tổ và 2 lượt chất vấn. Các ý kiến được đánh giá cao, có chất lượng và được Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét tiếp thu và giải trình thấu đáo.

Bên cạnh việc tham gia tích cực vào các nội dung của Kỳ họp, tại Kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức nhiều buổi làm việc, gặp gỡ để trình bày, kiến nghị trực tiếp những khó khăn, vướng mắc của địa phương với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; tổ chức và tham gia nhiều hoạt động trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố nhằm quảng bá, giới thiệu về điều kiện tự nhiên, con người, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh để góp phần tăng cường thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; làm tốt vai trò là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, giữa Nhân dân với các cơ quan nhà nước.

Cử tri tin tưởng, gửi gắm nhiều kiến nghị gắn với dân sinh

Đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.Lộc

Theo đó, cử tri kiến nghị quan tâm xem xét điều chỉnh biểu giá điện 5 bậc để tránh ảnh hưởng đến người dân, nhất là các hộ dân có nhiều thế hệ sinh sống tại một nhà; hoàn thiện chính sách hỗ trợ nhân dân tiếp cận vốn, chuyển giao khoa học, công nghệ; đồng thời hỗ trợ người dân ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả kiểm soát an toàn thực phẩm; kết nối tiêu thụ sản phẩm ổn định, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Cử tri cũng kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển văn hóa, qua đó nâng cao cơ hội thụ hưởng các nhu cầu văn hóa của nhân dân; đồng thời tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, có giải pháp bình ổn thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng…

Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Trưởng ĐBQH tỉnh Hưng Yên - đại diện Đoàn ĐBQH trao 50 bộ máy tính dành tặng cho các xã để hỗ trợ chuyển đổi số. Ảnh: N.Lộc

Tại Hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang cảm ơn cử tri đã tham dự và đóng góp các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng.

Đại tướng Lương Tam Quang đã thông tin đến cử tri một số vấn đề quan trọng được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp.

Trong đó, trong lĩnh vực an ninh, Quốc hội đã thông qua: Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu; Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi); cùng các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Đến nay, toàn lực lượng Công an nhân dân đã triển khai quyết liệt các mặt công tác với những kết quả tích cực, như tình hình tội phạm, tệ nạn… đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, toàn ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với ý kiến của cử tri, Đại tướng cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của cử tri; đồng thời giải đáp ý kiến của cử tri tại Hội nghị cũng như thông tin kết quả giải quyết các kiến nghị trước đó.

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định, thời gian tới, Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục đề cao trách nhiệm, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, bảo đảm thực thi hiệu quả các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Trưởng ĐBQH tỉnh Hưng Yên cùng các ĐBQH tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.Lộc

Cử tri tham dự Hội nghị. Ảnh: N.Lộc