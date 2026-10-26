Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý vào một số dự án luật tại kỳ họp thứ hai

Tham dự phiên họp Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp

Buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về một số dự án luật, thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại hội trường

Trong phiên thảo luận tại hội trường, góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Chính phủ khi quy định chi tiết và tổ chức thực hiện cần bảo đảm việc phân loại rủi ro dựa trên dữ liệu khách quan, kết quả chấp hành pháp luật và mức độ ảnh hưởng của hoạt động đo lường đến lợi ích công cộng. Cần có cơ chế theo dõi, đánh giá hiệu quả sau khi thực hiện, chú trọng khả năng phát hiện vi phạm và hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng.

Quan tâm đến tổng chi phí tuân thủ, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và cơ sở kinh doanh có điều kiện hạ tầng công nghệ còn hạn chế. Coi trọng hiệu quả đầu ra của các chương trình phát triển hạ tầng đo lường. Việc lựa chọn nhiệm vụ đầu tư cần căn cứ vào khoảng trống về năng lực đo lường quốc gia, khả năng phục vụ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sử dụng chung. Cần có cơ chế đánh giá định kỳ hiệu quả khai thác sau đầu tư, chú trọng khả năng đo lường được quốc tế thừa nhận và mức độ đáp ứng nhu cầu thực tế. Đồng thời, cần đánh giá khả năng giảm chi phí dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và quy định ngay tại các điều của luật.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại tổ 3

Sau khi thảo luận tại hội trường, Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ với Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại tổ 3 cùng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng và tỉnh Hà Tĩnh. Dự phiên thảo luận có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ĐBQH tỉnh Lạng Sơn.

Tại phiên thảo luận, các ĐBQH tỉnh cơ bản tán thành với sự cần thiết sửa đổi các luật, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi và phù hợp với thực tiễn.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ

Góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đại biểu Nguyễn Đặng Ân đề nghị xem xét quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, cấp phép, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ gắn với bảo đảm nguồn lực, phối hợp giữa các cơ quan; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ công trình có nguy cơ cao. Đồng thời tăng cường quản lý chất lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy lưu thông trên thị trường, quy định rõ trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh; làm rõ cơ chế chuyển tiếp đối với công trình, cơ sở hiện hữu, tránh phát sinh thủ tục không cần thiết; bảo đảm điều kiện thực hiện hậu kiểm, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan và chính quyền địa phương, gắn cải cách thủ tục với yêu cầu bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và giữ gìn an ninh, trật tự.

*Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án: Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Tham gia góp ý Luật An ninh dữ liệu, đại biểu Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhất trí với sự cần thiết ban hành dự án luật, đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý, kiểm soát việc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo trong cơ quan Nhà nước, không để lộ, lọt thông tin, nhất là bí mật Nhà nước. Đối với hạ tầng dùng chung, cần phân định rõ trách nhiệm giữa cơ quan quản lý, vận hành và cơ quan sử dụng; kế thừa kết quả đánh giá còn phù hợp, tránh thủ tục trùng lặp, nhất là tại cấp xã.

Về chuyển dữ liệu xuyên biên giới, cần làm rõ các trường hợp phải thực hiện lại thủ tục chấp thuận, phạm vi miễn thủ tục, quy định đối với dữ liệu cấp độ 5 và trình tự phối hợp xử lý yêu cầu cung cấp dữ liệu từ nước ngoài. Khi xảy ra sự cố, cần áp dụng biện pháp tương xứng với nguy cơ, ưu tiên cô lập phần hệ thống bị ảnh hưởng, hạn chế gián đoạn hoạt động hợp pháp.

Tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho cấp xã, cụ thể hóa cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền và đơn vị vận hành hệ thống dùng chung. Rà soát tính thống nhất của các thời hạn chuyển tiếp, sớm ban hành tiêu chí, quy trình và hướng dẫn thực hiện. Đặc biệt, cần tính đến đặc thù địa bàn miền núi, biên giới và điều kiện thực hiện của chính quyền cấp xã, bảo đảm luật được triển khai thống nhất, hiệu quả.

Đối với dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đại biểu Phùng Đức Chính đề nghị sửa đổi quy định về thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên; bảo đảm tính thống nhất với pháp luật về tư pháp người chưa thành niên. Đồng thời, đề nghị thu hẹp đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và rút ngắn thời hạn áp dụng biện pháp này. Đại biểu cũng đề nghị cân nhắc không kéo dài thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ lên 3 năm. Bên cạnh đó, cần xác định rõ Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.