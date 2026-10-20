Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý vào một số dự án luật tại kỳ họp thứ 2

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật; dự án Nghị quyết về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội và dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Toàn cảnh phiên thảo luận tại tổ 3 sáng 20/10

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh phát biểu thảo luận tại tổ

Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn tham gia thảo luận tại tổ 3 cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Hải Phòng. Dự phiên thảo luận có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, ĐBQH thành phố Hải Phòng; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, ĐBQH thành phố Hải Phòng. Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn chủ trì phiên thảo luận.

Tham gia góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), đại biểu Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đóng góp ý kiến vào quy định về thủ tục tố tụng đối với bị can, bị cáo tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt được đề nghị. Đại biểu tán thành việc bổ sung chế định này nhằm khuyến khích người phạm tội thành khẩn, sớm khắc phục hậu quả, bảo đảm quyền lợi của bị hại và giảm thời gian, chi phí tố tụng. Đồng thời, nhất trí với quy định giới hạn quyền kháng cáo của bị cáo đã tự nguyện cam kết, trên cơ sở vẫn bảo đảm các cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng.

Để hoàn thiện quy định, đại biểu đề nghị bổ sung quyền kháng cáo khi có căn cứ cho rằng việc nhận tội do bị ép buộc, lừa dối hoặc bản án vượt quá nội dung đã cam kết; ưu tiên bảo đảm quyền có người bào chữa, trợ giúp pháp lý trước khi bị can chấp nhận mức hình phạt được đề nghị. Đồng thời cần quy định rõ quyền rút lại cam kết trước khi tòa án quyết định hình phạt và hậu quả pháp lý của việc rút lại, bảo đảm việc giải quyết vụ án nhanh chóng nhưng vẫn chặt chẽ, đúng pháp luật.

Đại biểu Phùng Đức Chính, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ

Cùng tham gia thảo luận về dự thảo luật trên, đại biểu Phùng Đức Chính, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị nghiên cứu, cân nhắc việc mở rộng thẩm quyền kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan. Đại biểu cũng đề nghị làm rõ thẩm quyền quyết định hoãn phiên tòa trước và trong phiên xét xử; bổ sung quy định về tiếp nhận, xử lý đơn kháng cáo có nội dung chưa rõ, bảo đảm thống nhất trong áp dụng pháp luật.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại tổ 3 chiều 20/10

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu thảo luận tại tổ

Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra các dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Điện lực và một số luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, đồng thời tiến hành thảo luận ở tổ về các dự án luật trên.

Đại biểu Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ

Tham gia góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, đại biểu Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị rà soát, làm rõ sự phân định thẩm quyền và trách nhiệm giữa các cơ quan trong hoạt động chứng nhận, kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa tại điều 34 và điều 35 của dự án luật.

Đại biểu đề nghị xác định rõ phạm vi chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu thuộc thẩm quyền của cơ quan trung ương và UBND cấp tỉnh, tránh chồng chéo, bảo đảm phân quyền thực chất cho địa phương. Đồng thời, cần phân biệt rõ hoạt động chứng nhận xuất xứ với kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa nhập khẩu; xác định cơ quan chủ trì, cơ chế phối hợp trong kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu và trách nhiệm của địa phương đối với các chứng nhận do mình thực hiện, bảo đảm quản lý thống nhất trên phạm vi cả nước.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại, tăng cường chia sẻ dữ liệu, tránh chồng chéo trong kiểm tra, xử lý vi phạm; hoàn thiện quy định về xúc tiến thương mại, khuyến mại trên môi trường số. Về Luật Quản lý ngoại thương, đại biểu đề nghị làm rõ thẩm quyền chứng nhận xuất xứ hàng hóa giữa trung ương và địa phương; tăng cường chia sẻ thông tin về tuyến đường quá cảnh và quy định điều kiện, cơ chế hậu kiểm phù hợp đối với doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Đối với Luật Cạnh tranh, đại biểu đề nghị làm rõ nguyên tắc xác định thời điểm tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, phân biệt hành vi đã kết thúc và đang tiếp diễn, bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành.

Phát biểu về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đại biểu Nguyễn Hoàng Tùng, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị làm rõ quyền kiến nghị, căn cứ thu hồi quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh, nhất là khu du lịch nằm trên địa bàn nhiều xã; thống nhất quy định về giá trị pháp lý của thẻ hướng dẫn viên du lịch vật lý và điện tử.

Đại biểu cũng đề nghị xác định một đầu mối cấp phép đối với hoạt động điện ảnh có yếu tố nước ngoài được tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh hoặc trên môi trường trực tuyến; phân định rõ trách nhiệm kiểm tra và thẩm quyền đình chỉ hoạt động thư viện, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các ý kiến của ĐBQH tỉnh tập trung vào những vấn đề phát sinh vướng mắc trong thực tiễn, nhất là phân cấp, phân quyền, xác định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; qua đó góp phần hoàn thiện các dự án luật trước khi Quốc hội xem xét, quyết định.