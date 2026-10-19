Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý vào một số dự án luật

Tham dự phiên họp, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH tỉnh.

Trong chương trình, buổi sáng Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Sau đó thảo luận ở tổ về 3 dự án luật trên.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại tổ 3 sáng 19/10

Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại tổ 3 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Hà Tĩnh và Hải Phòng. Dự phiên thảo luận có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, ĐBQH thành phố Hải Phòng; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.

Tại phiên thảo luận tổ, các ĐBQH tỉnh cơ bản nhất trí với các dự án luật, đồng thời đề nghị nghiên cứu, hoàn thiện một số quy định cụ thể.

Về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), đại biểu Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn đề nghị chỉnh lý khoản 7 điều 28 theo hướng người trúng đấu giá phải có hành vi trả giá hoặc chấp nhận giá hợp lệ; trường hợp không có giá trả hợp lệ thì xác định đấu giá không thành. Đồng thời, chỉnh lý tương ứng điều 29 và điều 34; việc xử lý hành vi thông đồng, cản trở phải căn cứ vào vi phạm cụ thể.

Đại biểu đề nghị hoàn thiện quy định về tiền đặt trước và chế tài xử lý hành vi bỏ cọc; xác định rõ nguyên tắc, tiêu chí về mức tiền đặt trước, bảo đảm tương xứng với giá trị tài sản và rủi ro vi phạm. Đối với chế tài cấm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm cần làm rõ tiêu chí về lỗi, hậu quả, tái phạm và khắc phục hậu quả; phân biệt hành vi cố tình bỏ cọc với trường hợp bất khả kháng hoặc do lỗi của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với đấu giá trực tuyến, đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc bảo đảm an toàn, minh bạch và quyền của người tham gia; quy định rõ việc lưu vết dữ liệu, xử lý sự cố kỹ thuật và trách nhiệm của các chủ thể. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ người dân tại địa bàn miền núi tiếp cận thông tin, thao tác kỹ thuật và bảo mật thông tin trong quá trình tham gia đấu giá.

Đại biểu Phùng Đức Chính, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn phát biểu thảo luận tại tổ

Cùng góp ý về dự án luật này, đại biểu Phùng Đức Chính, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị thống nhất quy định về ngưỡng giá tài sản giữa điều 21 và điều 30 trong lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Đồng thời, làm rõ việc đăng ký hoặc tham dự phiên đấu giá không mặc nhiên được coi là hành vi trả giá; trường hợp không có giá trả hợp lệ thì xác định đấu giá không thành.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung quy định cho phép người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi được tham gia đấu giá thông qua người đại diện theo pháp luật, người giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn phát biểu thảo luận tại tổ

Về dự án Luật Luật sư (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề cập về trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu của cơ quan tiến hành tố tụng, các bộ, ngành và cơ quan liên quan thuộc thẩm quyền quản lý với cơ sở dữ liệu luật sư. Đại biểu đề nghị quy định rõ loại dữ liệu được kết nối, chia sẻ; thẩm quyền truy cập, khai thác và trách nhiệm bảo mật của các cơ quan liên quan. Đồng thời, cần có lộ trình thực hiện phù hợp. Đồng thời, làm rõ phạm vi công việc, quyền, nghĩa vụ của người tập sự và trách nhiệm của luật sư hướng dẫn, bảo đảm thống nhất với pháp luật tố tụng.

Đại biểu đề nghị bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi cố ý làm sai lệch chứng cứ, hướng dẫn khách hàng khai báo sai sự thật; quy định rõ việc kết nối, chia sẻ, khai thác và bảo mật cơ sở dữ liệu luật sư. Đồng thời, phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn về tư pháp với quyền tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

Đại biểu Hứa Đức Việt, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn phát biểu thảo luận tại tổ

Về dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), đại biểu Hứa Đức Việt, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị hoàn thiện quy định về chấm dứt việc nuôi con nuôi trong trường hợp cha mẹ nuôi chấp hành án phạt tù từ 3 năm trở lên hoặc tù chung thân, theo hướng gắn với khả năng thực tế trong việc tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em; tránh chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi một cách máy móc. Đối với trường hợp cha mẹ nuôi mắc bệnh hiểm nghèo, cần xác định rõ điều kiện mất khả năng thực tế trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đại biểu đề nghị việc lấy ý kiến trẻ em từ đủ 7 tuổi về việc làm con nuôi phải được thực hiện bằng phương pháp thân thiện, có sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý hoặc người làm công tác xã hội. Đồng thời, chỉnh lý quy định đối với người được hưởng án treo theo hướng xác định rõ thời gian thử thách; bổ sung quy định cấm nhận con nuôi đối với người từng bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại tổ 3 chiều 19/10

Đại biểu Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn chủ trì thảo luận tại tổ 3

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Đại biểu Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì thảo luận tại tổ 3.

Tham gia thảo luận về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đại biểu Phùng Đức Chính cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện bộ luật, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về hình phạt nhằm bảo đảm tính nhân văn, công bằng và phù hợp với thực tiễn xét xử.

Về hình phạt tiền, đại biểu đề nghị nghiên cứu cơ chế tính thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam khi quyết định mức phạt tiền; đồng thời xem xét bổ sung quy định chuyển hình phạt tiền thành hình phạt tù đối với trường hợp cố tình không chấp hành, nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án. Đối với hình phạt tù, đại biểu đề nghị cân nhắc bổ sung điều kiện tự nguyện khắc phục phần lớn hoặc toàn bộ thiệt hại đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý được miễn áp dụng hình phạt tù có thời hạn, bảo đảm quyền lợi của người bị hại.

Đại biểu cũng đề nghị không quy định việc “chấp nhận hình phạt được đề nghị” là điều kiện để hưởng chính sách khoan hồng, bởi việc quyết định hình phạt thuộc thẩm quyền của Tòa án trên cơ sở quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị rà soát quy định về tội gây rối trật tự phiên tòa, phiên họp để bảo đảm xử lý đầy đủ các hành vi phạm tội; cân nhắc việc bỏ hình phạt tử hình đối với tội mua bán trái phép chất ma túy trong bối cảnh tình hình tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, hiệu quả răn đe và phòng ngừa tội phạm.