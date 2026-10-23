Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý hoàn thiện chính sách về ngân sách, thuế và đấu thầu

Đề nghị bảo đảm nguồn lực ngân sách, nâng cao tính chủ động cho chính quyền cơ sở

Thảo luận về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Ban soạn thảo quan tâm hai nội dung nhằm bảo đảm tính chủ động trong điều hành ngân sách và nâng cao hiệu quả phân cấp cho chính quyền cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận về các dự án luật - Ảnh: CTV

Thứ nhất, về sử dụng dự phòng ngân sách và quỹ dự trữ tài chính, đồng chí cơ bản chia sẻ với yêu cầu tăng tính linh hoạt trong điều hành, nhất là khi phát sinh tình trạng khẩn cấp, cần bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc và ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên theo đồng chí, phạm vi sử dụng theo dự thảo còn rộng, có thể ảnh hưởng đến nguồn lực dành cho ứng phó thiên tai, dịch bệnh.

Từ thực tiễn các địa phương miền Trung thường xuyên chịu tác động của bão lũ, đồng chí đề nghị nghiên cứu quy định mức trần tỉ lệ sử dụng các nguồn quỹ này cho mục tiêu vĩ mô, bảo đảm vẫn dành đủ nguồn lực xử lý các tình huống khẩn cấp, đột xuất.

Thứ hai, về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cho ngân sách cấp xã, đồng chí đề nghị bổ sung nguyên tắc nhiệm vụ chi phải đi đôi với nguồn lực tài chính tương ứng, đồng thời nghiên cứu quy định tỉ lệ điều tiết nguồn thu tối thiểu để lại cho ngân sách cấp xã. Theo đồng chí, trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng nhiệm vụ của cấp xã ngày càng tăng, trong khi nguồn thu còn thiếu ổn định, khả năng dự báo thấp. Vì vậy, bảo đảm nguồn thu tương xứng sẽ giúp chính quyền cơ sở chủ động thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ người dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị cũng đề cập đến vấn đề phân cấp ngân sách cho cấp xã, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm định mức chi thường xuyên tối thiểu để duy trì hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. Bên cạnh ý kiến của đồng chí Nguyễn Minh Tâm về bảo đảm nguồn thu tương xứng với nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Khánh Vũ cho rằng cần quan tâm đến mức kinh phí thực tế được phân bổ cho từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị thảo luận tại tổ - Ảnh: CTV

Theo đồng chí, định mức chi hoạt động giữa các địa phương hiện còn chênh lệch đáng kể, trong khi kinh phí phải bảo đảm nhiều nhiệm vụ thiết yếu. Vì vậy, đồng chí đề nghị nghiên cứu xây dựng định mức chi thường xuyên tối thiểu đối với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở cả cấp tỉnh và cấp xã, phù hợp với biên chế, loại hình đơn vị hành chính và đặc điểm vùng miền; đồng thời bảo đảm kinh phí phân bổ gắn với nhiệm vụ được giao, có cơ chế bổ sung khi nguồn lực chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Qua đó, góp phần bảo đảm bộ máy chính quyền các cấp hoạt động ổn định, thông suốt, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và phục vụ người dân.

Cần làm rõ căn cứ áp thuế đối với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Thảo luận về dự thảo Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đồng chí Nguyễn Minh Tâm đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, làm rõ quy định áp dụng thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng tại khoản 1, Điều 2 dự thảo.

Theo đồng chí, dự thảo dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, trong khi thời điểm có hiệu lực của Luật Đất đai sửa đổi chưa thống nhất; các khái niệm, tiêu chí và thời gian xác định những loại đất nêu trên cũng chưa được quy định đầy đủ. Điều này có thể gây khó khăn trong xác định đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế và tổ chức thực hiện.

Vì vậy, đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp rà soát, bảo đảm thống nhất giữa pháp luật thuế và pháp luật đất đai về khái niệm, tiêu chí, thời gian xác định đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng. Đồng thời, cần bổ sung quy định chuyển tiếp phù hợp, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý trước khi áp dụng mức thuế suất 0,2%, tránh phát sinh vướng mắc trong thực tiễn.

Đề nghị hoàn thiện quy định đấu thầu, bảo đảm hiệu quả mua sắm thuốc và thiết bị y tế

Qua nghiên cứu dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), đồng chí Nguyễn Minh Tâm đề nghị cơ quan soạn thảo quan tâm hai nội dung trọng tâm. Thứ nhất, về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật: Rà soát các nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết, cân nhắc quy định trực tiếp trong Luật đối với những vấn đề mang tính nguyên tắc, điều kiện, phạm vi áp dụng và trách nhiệm thực hiện. Theo dự thảo, có 38/59 điều giao Chính phủ quy định chi tiết, chiếm hơn 65%, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính đầy đủ, rõ ràng và ổn định của Luật. Đồng chí cũng đề nghị Bộ Tài chính chủ động tham mưu ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và thuận lợi trong quá trình triển khai.

Thứ hai, về đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư và thiết bị y tế: Hoàn thiện cơ chế mua sắm tập trung kết hợp mua sắm bổ sung khi cần thiết, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng cơ sở y tế, tránh tình trạng thiếu thuốc, vật tư do chậm cung ứng hoặc nhà thầu không đáp ứng đủ nhu cầu. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm, chi phí, bảo trì, sửa chữa và cung ứng vật tư thay thế đối với hình thức thuê, mượn thiết bị, hạn chế phụ thuộc vào một nhà cung cấp.

Đồng chí nhấn mạnh, quy định đấu thầu trong lĩnh vực y tế cần hài hòa giữa minh bạch, tiết kiệm ngân sách và tính linh hoạt, lấy chất lượng khám, chữa bệnh và quyền lợi người bệnh làm trọng tâm.