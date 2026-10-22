Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý hoàn thiện các dự án Luật Đất đai và Luật Nhà ở (sửa đổi)

Hoàn thiện chính sách đất đai, bảo đảm quyền lợi người dân và quốc phòng, an ninh

Đánh giá cao tinh thần lấy người dân làm trung tâm của dự thảo Luật Đất đai, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tham gia thảo luận - Ảnh: CTV

Thứ nhất, về phân loại đất và đất vườn, ao gắn liền với đất ở. Đồng chí cho rằng cần phân biệt rõ đất vườn trong khu dân cư với đất trồng cây lâu năm phục vụ sản xuất nông nghiệp, bởi mỗi loại đất có đặc điểm sử dụng, giá trị và vai trò khác nhau đối với đời sống người dân. Đồng chí đề nghị làm rõ các khái niệm về phân loại đất, tránh cách hiểu và áp dụng không thống nhất giữa các địa phương; đồng thời, có quy định riêng đối với đất vườn, ao trong cùng thửa hoặc liền kề với đất ở, bảo đảm việc sử dụng ổn định lâu dài, thừa kế, tặng cho, tách thửa và chuyển mục đích sang đất ở thuận lợi, với nghĩa vụ tài chính hợp lý.

Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cần tương xứng với giá trị thực tế, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất. Đồng thời, cần bảo đảm tính kế thừa của giấy chứng nhận đã cấp, không làm giảm quyền lợi của người dân khi điều chỉnh phân loại đất.

Thứ hai, về bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu bố trí, quản lý chặt chẽ quỹ đất phục vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí đề nghị quy định rõ trách nhiệm tham gia ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với các dự án có liên quan; xác định nguyên tắc quản lý các khu vực hạn chế tiếp cận đất đai, kiểm soát chặt chẽ việc tiếp cận, sử dụng đất tại địa bàn trọng yếu và bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu đất đai phục vụ quốc phòng, an ninh.

Đồng chí đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo theo hướng rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, vừa khơi thông nguồn lực đất đai, vừa bảo đảm sinh kế bền vững của Nhân dân và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Võ Tiến Nghị, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia thảo luận - Ảnh: CTV

Cũng thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đồng chí Võ Tiến Nghị, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề nghị hoàn thiện quy định về quy trình, thủ tục, thời gian và cơ chế bàn giao quỹ đất quốc phòng khi không còn nhu cầu sử dụng về địa phương để phát triển kinh tế-xã hội, qua phân tích khoản 4, Điều 31 dự thảo Luật, đồng chí đề nghị xem xét bổ sung các nội dung quy trình luật hóa quy trình chuyển giao đất quốc phòng, anh ninh cho địa phương mà Bộ Quốc phòng, Bộ Công an không còn nhu cầu sử dụng; đồng thời quy định cụ thể về thời hạn, trình tự và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình bàn giao.

Tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị tập trung vào 5 nội dung trọng tâm, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi của chính sách, bảo vệ quyền lợi của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Thứ nhất, về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đồng chí cho rằng việc giao cấp xã lập và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cần có cơ chế kiểm soát, thẩm định phù hợp từ cấp tỉnh, nhất là trong bối cảnh quy hoạch đô thị, nông thôn chưa phủ kín. Đồng chí đề nghị bổ sung trách nhiệm thẩm định của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đồng thời quy định lộ trình chuyển tiếp, tiếp tục sử dụng kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được phê duyệt cho đến khi hoàn thành kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị tham gia thảo luận - Ảnh: CTV

Thứ hai, về tỉ lệ bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng chí bày tỏ lo ngại việc giao UBND cấp tỉnh quyết định tỉ lệ bồi thường nhưng thiếu nguyên tắc và mức tối thiểu có thể dẫn đến chênh lệch lớn giữa các địa phương, ảnh hưởng quyền lợi người dân. Vì vậy, cần quy định rõ căn cứ xác định tỉ lệ bồi thường theo hướng bảo đảm người dân có điều kiện tạo lập nơi ở, tư liệu sản xuất tương đương; đồng thời đề xuất mức tối thiểu 100% và giao HĐND cấp tỉnh quyết định.

Thứ ba, về điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất không có giấy tờ. Đồng chí đề nghị bổ sung yêu cầu sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp và được chính quyền cấp xã xác nhận sau khi niêm yết công khai; đồng thời ưu tiên sử dụng tài liệu do cơ quan nhà nước lập để xác định thời điểm bắt đầu sử dụng đất, hạn chế kê khai không trung thực và cấp giấy chứng nhận sai quy định.

Thứ tư, về cơ chế bảo vệ người thực thi đúng quy trình. Đồng chí đề nghị bổ sung quy định bảo vệ cán bộ thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, căn cứ và hồ sơ tại thời điểm quyết định, không vụ lợi; đồng thời xem xét miễn, giảm trách nhiệm đối với sai sót không cố ý, không vụ lợi khi người thực hiện đã chủ động khắc phục hậu quả. Cùng với đó, cần quy định trách nhiệm và thời hạn trả lời kiến nghị của các bộ, ngành nhằm tháo gỡ vướng mắc cho địa phương.

Thứ năm, về phân cấp, phân quyền và bộ máy thực thi. Đồng chí đề nghị xác định tiêu chí, điều kiện tối thiểu để cấp xã được phân cấp, ủy quyền, gắn với năng lực cán bộ chuyên môn, kế hoạch sử dụng đất và cơ sở dữ liệu địa chính; quy định rõ những trường hợp không được phân cấp, bảo đảm công khai và xác định thời hạn thực hiện.

Hoàn thiện cơ chế đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang

Thảo luận về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), đồng chí Võ Tiến Nghị, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng đề nghị sửa đổi khoản 1, điều 74, dự thảo luật về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong quyết định, chấp thuận chủ trương đều tư và giao chủ đầu tư (không thông qua đấu thầu) đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân triển khai trên quỹ đất do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý hoặc được địa phương bàn giao. Nội dung này cũng cần được rà soát trên cơ sở kế thừa, luật hóa những cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn.