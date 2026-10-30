Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi)

- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, ngày 30/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi); tình hình kinh tế - xã hội và các nội dung liên quan đến ngân sách Nhà nước.

Tham dự phiên họp, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp

Góp ý vào dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Hoàng Tùng, Đoàn ĐBQH tỉnh nhất trí với sự cần thiết sửa đổi luật nhằm bảo đảm thể chế hoá đầy đủ các quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng về phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Tùng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại hội trường

Đại biểu đề nghị bổ sung cách tổ chức, thực hiện lấy ý kiến đối với các dự án tác động đến nhiều xã. Theo đó, kế hoạch lấy ý kiến cần xác định rõ cơ quan đầu mối, trách nhiệm phối hợp và địa bàn chịu tác động. Việc tổng hợp, báo cáo cần được thực hiện theo từng xã, từng nhóm chịu ảnh hưởng trực tiếp. Đồng thời công khai tại các xã nội dung giải trình gắn với phương án xử lý từng nhóm vấn đề.

Bổ sung quy định công nhận kết quả cho thôi thành viên ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng, bảo đảm đầy đủ quy trình, rõ thời điểm chấm dứt tư cách thành viên; đồng thời phân biệt thành viên do cộng đồng bầu với đại diện do cơ quan, tổ chức cử.

Về đại diện MTTQ trong ban giám sát đầu tư của cộng đồng, đại biểu đề nghị thể hiện rõ kết quả rà soát cơ cấu tại dự án luật, bảo đảm thống nhất giữa quy định về yêu cầu đại diện ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và quy định loại trừ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Bên cạnh đó cần làm rõ từ ngữ “người lao động cấp xã” để áp dụng thống nhất, bảo đảm vai trò đại diện của MTTQ và tính độc lập, khách quan của ban giám sát đầu tư của cộng đồng.