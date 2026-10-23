Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý các dự án luật thuộc lĩnh vực tài chính, tư pháp

Tham dự kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự kỳ họp

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại tổ 3

Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn tham gia thảo luận tại tổ 3 cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Hải Phòng. Dự phiên thảo luận có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, ĐBQH thành phố Hải Phòng; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, ĐBQH thành phố Hải Phòng.

Tại phiên thảo luận, các ĐBQH tỉnh cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi các luật, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi và phù hợp với thực tiễn.

Đại biểu Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ

Góp ý dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật, đại biểu Nguyễn Đặng Ân đề nghị bổ sung nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giữa các dân tộc trong xây dựng pháp luật. Đối với những chính sách tác động trực tiếp đến đồng bào dân tộc thiểu số, cư dân khu vực biên giới, cần quy định rõ trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến bằng các hình thức phù hợp, thông qua chính quyền cơ sở, MTTQ, người có uy tín và đại diện cộng đồng dân cư. Đồng thời, chú trọng đánh giá khả năng tiếp cận, thụ hưởng chính sách, chi phí tuân thủ, tác động đến sinh kế và bản sắc văn hóa của đồng bào.

Liên quan đến thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp xã, đại biểu cho rằng, trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chính quyền cấp xã được giao thêm nhiều nhiệm vụ, thẩm quyền, phạm vi quản lý rộng hơn và trực tiếp giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến người dân. Vì vậy, đại biểu đề nghị nghiên cứu mở rộng thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã đối với những vấn đề được luật hoặc văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên giao, đồng thời phải bảo đảm phù hợp với thẩm quyền được pháp luật xác định, tránh phát sinh việc giao thẩm quyền tùy tiện.

Đại biểu Phùng Đức Chính, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ

Đối với dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), đại biểu Phùng Đức Chính đề nghị bổ sung quy định tại khoản 3 điều 12 theo hướng xác định việc chấp hành quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản là sự kiện bất khả kháng trong trường hợp người có tài sản không thể thực hiện nghĩa vụ dân sự, nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc nghĩa vụ khác gắn với tài sản bị trưng mua, trưng dụng.

Đại biểu cũng đề nghị sửa đổi khoản 2 điều 17 và khoản 2 điều 24 về việc giao quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản trong trường hợp người có tài sản hoặc người có quyền sử dụng hợp pháp tài sản vắng mặt tại nơi cư trú, mất tích hoặc đã chết. Theo đó, cần ưu tiên giao quyết định cho người quản lý tài sản hoặc người thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự; trường hợp không xác định được những người này mới giao cho UBND cấp xã, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố.

*Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Đại biểu Đoàn Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ

Đối với dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), đại biểu Đoàn Thu Hà đề nghị hoàn thiện quy định quản lý đầu tư công theo hiệu quả và toàn bộ vòng đời dự án; gắn quyết định đầu tư với kết quả đầu ra, đối tượng thụ hưởng, chi phí vận hành, bảo trì. Đối với công trình ở miền núi, biên giới, cần chú trọng hiệu quả xã hội, quốc phòng, an ninh và khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu.

Đại biểu đề nghị đơn giản hóa thủ tục đối với dự án nhóm C, tránh phát sinh thủ tục tương tự bước quyết định chủ trương đầu tư đã được miễn, đồng thời bảo đảm kiểm soát nguồn vốn và ngăn ngừa chia nhỏ dự án. Bên cạnh đó, cần phân định rõ nguồn chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, tránh thanh toán trùng hoặc né tránh các điều kiện quản lý đầu tư.

Về phân cấp ngân sách, đại biểu đề nghị việc giao nhiệm vụ cho cấp xã phải gắn với nguồn lực, năng lực thực hiện và điều kiện thực tế từng địa bàn; đồng thời làm rõ trách nhiệm của cấp tỉnh trong hỗ trợ chuyên môn, quản lý các dự án liên xã. Đại biểu cũng đề nghị quy định cụ thể phạm vi, đối tượng chi đầu tư phát triển khác; thống nhất quy định về phân chia nguồn thu từ xử lý tài sản công là nhà, đất giữa ngân sách trung ương và địa phương.

Đối với chính sách an sinh xã hội, đại biểu đề nghị bổ sung các khoản trợ cấp, phụ cấp hằng tháng cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội vào nhóm chi được tạm cấp ngân sách, bảo đảm việc thực hiện chính sách không bị gián đoạn.

Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 luật thuế, đại biểu Đoàn Thu Hà đề nghị làm rõ tiêu chí xác định cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; bổ sung cơ chế kiểm soát việc chuyển lợi ích cho các bên liên quan, tránh lợi dụng chính sách ưu đãi thuế.

Đối với chính sách miễn thuế cho hoạt động cung cấp suất ăn tại cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đại biểu đề nghị cân nhắc kỹ, trường hợp tiếp tục thực hiện, cần xác định rõ phạm vi, đối tượng thụ hưởng và cơ chế đánh giá hiệu quả thông qua giá, chất lượng suất ăn, đặc biệt tại các trường bán trú, nội trú ở miền núi.

Về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đại biểu tán thành việc sử dụng công cụ thuế để chống lãng phí đất đai, đồng thời đề nghị làm rõ các trường hợp đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng; thời điểm áp dụng thuế suất 0,2% và trách nhiệm xác định tình trạng sử dụng đất, tránh áp dụng không phù hợp đối với trường hợp chậm sử dụng đất do nguyên nhân khách quan.

Bên cạnh đó, về miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại khoản 2 điều 2; đại biểu đề nghị xem xét bổ sung thêm nội dung tại khoản 12 điều 9: “Đối với số thuế của hộ gia đình có số thuế phải nộp hàng năm nhỏ do Chính phủ quy định” để điều hành linh hoạt trong việc xem xét quyết định mức hỗ trợ miễn giảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cũng như thu nhập của người dân.