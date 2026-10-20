Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội

Quang cảnh phiên thảo luận - Ảnh: C.T.V

Thảo luận về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), các ý kiến đề nghị bổ sung quy định cho phép kiến nghị xử lý văn bản quy phạm pháp luật có sơ hở, bất cập tạo điều kiện cho tội phạm lợi dụng; rà soát quy định về tố tụng điện tử và một số thuật ngữ. Đồng thời, cần cân nhắc việc mở rộng thẩm quyền của điều tra viên, kiểm sát viên, bảo đảm phân định rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo. Đối với quy định về tự nguyện nhận tội và chấp nhận hình phạt, đại biểu đề nghị chỉ quy định việc tự nguyện nhận tội, bảo đảm nguyên tắc xét xử độc lập và quyền tranh tụng.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận - Ảnh: C.T.V

Một số ý kiến cũng đề nghị chỉnh lý chức danh chỉ huy của Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng, bảo đảm thống nhất với hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng; bổ sung thẩm quyền lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại cho người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc Bộ đội Biên phòng và lực lượng Cảnh sát biển.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tham gia thảo luận - Ảnh: C.T.V

Góp ý dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi, điều kiện áp dụng đối với tài sản là vật chứng, tài sản bị kê biên trong vụ án đang tạm đình chỉ điều tra và trường hợp vụ án bị đình chỉ do can, bị cáo chết. Đồng thời, cần nghiên cứu cơ chế xử lý tài sản, làm rõ khả năng thu hồi tài sản không cần bản án kết tội, bảo đảm hiệu quả thu hồi và quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đồng chí Võ Tiến Nghị, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia thảo luận - Ảnh: C.T.V

Đối với dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các ý kiến cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi luật nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Đại biểu đề nghị làm rõ ranh giới giữa thỏa thuận quốc tế với các văn bản hợp tác khác; quy định chặt chẽ về nội dung, thẩm quyền ký kết, tránh sử dụng thỏa thuận để thay thế thủ tục phê duyệt theo pháp luật chuyên ngành hoặc đưa ra cam kết vượt thẩm quyền.

Đồng chí Hoàng Nam Hải, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tham gia thảo luận - Ảnh: C.T.V

Về thẩm quyền ký kết của chính quyền cấp xã, cần nghiên cứu cơ chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, nhất là tại các địa phương biên giới như Quảng Trị, nơi có nhu cầu hợp tác với các địa phương của Lào. Việc mở rộng thẩm quyền phải gắn với tiêu chí về năng lực, nguồn lực, cơ chế thẩm định, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ nghiệp vụ của cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham gia thảo luận - Ảnh: C.T.V

Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ cam kết liên quan đến ngân sách nhà nước, tài sản công, đầu tư và chính sách ưu đãi; bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và đánh giá hiệu quả sau ký kết. Cần xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, người đứng đầu; cập nhật cơ sở dữ liệu, kịp thời rà soát, chấm dứt các thỏa thuận không còn phù hợp hoặc không hiệu quả.

Đồng thời, đề nghị hoàn thiện quy định về thủ tục rút gọn và ký điện tử theo hướng rõ trình tự, thời hạn, trách nhiệm hậu kiểm; làm rõ việc xác thực chữ ký điện tử và thẩm quyền của người ký phía nước ngoài, bảo đảm thống nhất với pháp luật về giao dịch điện tử, an toàn thông tin, quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia.