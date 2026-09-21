Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Giai đoạn 2021 - 2026, trên địa bàn xã Bình Lư có 10 sản phẩm OCOP 3 sao. Riêng năm 2026, UBND xã tiếp tục phát triển 2 sản phẩm OCOP mới: Miến khoai sâm sợi to, đậu phụ Bình Lư và 1 sản phẩm nâng hạng lên 4 sao. Xã duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm đã được công nhận, hướng dẫn chủ thể hoàn thiện hồ sơ khi có nhu cầu; tăng cường theo dõi sau công nhận; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại; khuyến khích ứng dụng công nghệ số và phát triển vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất.

Quang cảnh buổi giám sát.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát sau công nhận được xã Bình Lư tập trung vào điều kiện sản xuất, hồ sơ pháp lý, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, sử dụng nhãn hiệu OCOP và duy trì các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã đăng ký. Đến nay, trên địa bàn chưa có sản phẩm OCOP bị thu hồi giấy chứng nhận hoặc bị hạ sao.

Bên cạnh kết quả đạt được, xã Bình Lư còn một số khó khăn, hạn chế như một số sản phẩm hết hạn chưa đăng ký đánh giá lại; việc tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ OCOP cấp huyện bàn giao về xã chưa đầy đủ; vùng nguyên liệu và liên kết sản xuất chưa ổn định; một số chủ thể còn hạn chế trong duy trì chất lượng, đổi mới mẫu mã, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và ứng dụng công nghệ số.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị xã làm rõ công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; việc kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào; quản lý nhãn mác, bao bì, truy xuất nguồn gốc; tiếp nhận, quản lý hồ sơ sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; việc đánh giá lại các sản phẩm hết hạn…

Lãnh đạo UBND xã Bình Lư phát biểu tại buổi giám sát.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Lư phát biểu tại buổi giám sát.

Kết luận buổi giám, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận sự quan tâm của lãnh đạo xã Bình Lư trong triển khai Chương trình OCOP, nhất là việc xây dựng kế hoạch, hỗ trợ chủ thể, kết nối sản phẩm với sàn thương mại điện tử và duy trì chất lượng sản phẩm. Đoàn giám sát ghi nhận các kiến nghị của địa phương về tăng thời gian hiệu lực công nhận sản phẩm OCOP, chính sách hỗ trợ trong giai đoạn mới. Đồng thời đề nghị, lãnh đạo xã tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn nguyên liệu đầu vào; quản lý chặt chẽ nhãn mác, bao bì, truy xuất nguồn gốc và hồ sơ sản phẩm...

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát kết luận tại buổi giám sát.

Trước đó, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại một số chủ thể OCOP tiêu biểu trên địa bàn, tìm hiểu tình hình sản xuất, chế biến, nguồn nguyên liệu, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, tiêu thụ và phát triển sản phẩm sau khi được công nhận OCOP.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Công ty cổ phần chanh leo Lai Châu ở bản Cò Lá.

... khảo sát thực tế tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Lư, bản Hoa Vân.