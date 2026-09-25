Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Siu Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; Trường Trung Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ya Hội; Vũ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

Về phía lãnh đạo tỉnh, dự buổi tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp. Tham dự hội nghị có khoảng 200 cử tri đến từ xã Kon Gang, xã Đak Sơmei, phường An Phú, phường Hội Phú.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Kon Gang. Ảnh: Hà Duy

Tại các hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17-10 và bế mạc ngày 20-11-2026, được tổ chức theo 2 đợt.

Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định 45 nội dung lập pháp; đồng thời xem xét các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, giám sát và một số vấn đề quan trọng khác. Trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội như sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Ngân sách nhà nước; xem xét kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Kon Gang. Ảnh: Hà Duy

Trước đó, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã xem xét, thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật; đồng thời quyết định công tác nhân sự, 7 vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền và cho ý kiến bước đầu đối với 7 dự án luật.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều lượt phát biểu từ các cử tri xã Kon Gang, xã Đak Sơmei, tập trung vào các nội dung như: đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn (như cầu treo Đak Mong, xã Kon Gang; đường liên xã Kon Gang-Hải Yang…); đầu tư cơ sở vật chất cho hội trường các thôn làng, tổ dân phố; đưa dự án cải tạo, nâng cấp trạm y tế vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời đầu tư trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác khám chữa bệnh; khôi phục không gian văn hoá truyền thống tại các thôn làng; xây dựng khu bán trú cho học sinh xã Kon Gang, sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên…

Cử tri xã Kon Gang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Trong lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị tháo gỡ những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính; nghiên cứu hướng dẫn cách xử lý đối với các trường hợp đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng diện tích thực tế.

Cử tri cũng quan tâm đến chế độ, chính sách và nhân lực ở cơ sở, đề nghị sớm chi trả chế độ cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách; nghiên cứu, đánh giá vị trí việc làm, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, đẩy nhanh thực hiện chính sách cải cách tiền lương và xem xét bố trí thêm nhân sự cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường An Phú. Ảnh: Hà Duy

Cử tri phường An Phú và phường Hội Phú đề nghị chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách cho người có công; đề nghị xây dựng bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân; quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách; cần xử lý dứt điểm tình trạng xả rác thải, lấn chiếm lòng, lề đường tại khu vực các chợ.

Cử tri phường An Phú kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Các cử tri đề nghị nên chọn các nhà thầu lớn, uy tín, trách nhiệm để thực hiện các công trình giao thông quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng; tình trạng xuống cấp của tuyến đường Quốc lộ 19 và cần đầu tư xây dựng vỉa hè, cảnh quan đô thị cho tuyến đường Lê Duẩn; cần quan tâm hơn đến việc đầu tư xây dựng khu vui chơi cho trẻ em; cần đẩy nhanh việc đưa vào sử dụng tuyến đường hành lang kinh tế phía Đông trên địa bàn phường An Phú…

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu kết luận các hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn cho biết, việc tổ chức tiếp xúc cử tri nhằm phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội, tạo điều kiện để cử tri tham gia đóng góp ý kiến đối với những vấn đề quan tâm. Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương được chuyển đến cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Trung tá Trần Văn Thanh, Phó Giám đốc Viettel Gia Lai trao xe đạp cho các em học sinh. Ảnh: Hà Duy

Nhân dịp này, hưởng ứng Chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2026-2027, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức trao tặng 100 xe đạp cho các em học sinh có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên trong học tập tại các xã Kon Gang, Đak Sơmei, phường An Phú, phường Hội Phú (mỗi xã, phường 25 chiếc).